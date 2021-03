Peine

Wie wird das Wetter in Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Dienstag, 23. März 2021

Heute: In Peine ist es am Morgen bedeckt bei Werten von 4°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es wolkig und die Temperaturen erreichen 9°C. Am Abend ist es in Peine locker bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Nachts stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel und die Luft kühlt sich auf 3°C ab. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 17 und 37 km/h erreichen. Die Sonne zeigt sich nur etwa 1 Stunde.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: In Peine zeigt sich morgens die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Werten von 4°C. Am Mittag ist es bedeckt und das Thermometer klettert auf 11°C. Am Abend ist es in Peine wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Nachts ist der Himmel bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 5°C.

Donnerstag: In Peine bleibt bis zum Nachmittag die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 6 bis 11°C. Am Abend bilden sich in Peine vereinzelt Wolken und die Temperatur liegt bei 6°C. Nachts ist es überwiegend klar mit vereinzelten Wolken und das Thermometer fällt auf 5°C.

Freitag: In Peine ist es am Morgen teils wolkig und teils heiter bei Werten von 6°C. Im weiteren Verlauf des Tages scheint mittags und auch abends die Sonne und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel bei einer Temperatur von 6°C.

