Auch wenn am heutigen Samstag der kalendarische Frühling eingeläutet wird, will der Winter das Zepter zunächst noch nicht so richtig an den Frühling übergeben. Der Tag beginnt schon recht freundlich, aber im Tagesverlauf ziehen kompakte Wolkenfelder über die Region und in der Nacht kann es auch ein wenig regnen. Die Temperaturen kommen weiterhin nicht so recht aus dem Quark und verharren heute bei spätwinterlichen -4 bis 4 Grad.