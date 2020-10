Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Montag, den 19. Oktober 2020

Heute: Am Morgen ist es wolkig bei Werten von 7°C. Des Weiteren verdecken mittags und auch abends einzelne Wolken die Sonne bei Werten von 7 bis zu 12°C. In der Nacht gibt es lockere Bewölkung und die Temperatur sinkt auf 5°C. Mit Böen zwischen 16 und 29 km/h ist zu rechnen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Morgens kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Werten von 5°C. Im Laufe des Mittags ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und das Thermometer klettert auf 14° C. Abends ist es regnerisch bei Temperaturen von 5°C. Nachts regnet es bei Werten von 12°C. Mit Böen zwischen 29 und 43 km/h ist zu rechnen.

Mittwoch: Bis zum Nachmittag ist es bedeckt bei Temperaturen von 12 bis 18°C. Am Abend gibt es in Peine einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 17 Grad. Nachts bilden sich leichte Wolken bei einer Temperatur von 14°C. Mit Böen zwischen 36 und 60 km/h ist zu rechnen.

Donnerstag: Morgens fällt vereinzelt etwas Regen und die Temperatur liegt bei 15° C. Mittags wird die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt und die Temperaturen erreichen 19° C. Abends ist es in Peine wolkig bei Werten von 15°C. In der Nacht ist es regnerisch und die Werte gehen auf 13°C zurück. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 19 und 41 km/h erreichen.

