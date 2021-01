Die Kälte ist in Deutschland am Rückzug. Nun werden, zumindest vorläufig, die Weichen in der Wetterküche auf mild bis sehr mild und zeitweise nass umgestellt. Dank des Zusammenspiels zwischen dem Hoch „Dragica“ und den Tiefdruckgebieten „Flaviu“ und „Goran“ wird in den nächsten Tagen milde bis sehr milde Meeresluft in die Region geführt. Für heute bedeutet das dichte Bewölkung und etwas regnen bei 2 bis 7 Grad.