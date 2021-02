Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Dienstag, 16. Februar 2021

Heute: In Peine überwiegt am Tag dichte Bewölkung, morgens gibt es noch etwas Sprühregen und die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5°C. Nachts gibt es Regen bei Tiefsttemperaturen von 3°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Morgens bleibt die Wolkendecke geschlossen und die Temperatur liegt bei 3°C. Des Weiteren ist es vom Nachmittag bis abends vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen bei Werten von 5 bis zu 7°C. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefstwerten von 5°C.

Donnerstag: Am Morgen ist es wolkig bei Werten von 5°C. Am Mittag ist es teils wolkig und teils heiter und die Temperaturen erreichen 9°C. Abends regnet es und die Temperatur liegt bei 5°C. In der Nacht bleibt es bedeckt bei Tiefstwerten von 5°C.

Freitag: Von morgens bis zum Nachmittag bleibt der Himmel grau, es regnet und die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8°C. Abends überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Luft kühlt auf 4 bis 6°C ab. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Werten von 4°C.

