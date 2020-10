Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Donnerstag, den 15. Oktober 2020

Heute: In der Fuhsestadt ist es am Morgen bedeckt bei Werten von 8°C. Darüber hinaus bleibt von mittags bis zum Abend hin die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 9 bis zu 10°C. Nachts überwiegen dichte Wolken, aber es bleibt trocken bei Tiefstwerten von 8°C. Der Wind weht in Böen zwischen 28 und 42 km/h.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Es bleibt den ganzen Tag bewölkt, morgens bei Temperaturen von 6 Grad. Im Laufe des Tages gehen diese hoch auf bis zu 12 Grad, die Sonne hat es dennoch schwer, sich durchzusetzen. Insgesamt ist der Start ins Wochenende jedoch freundlicher als der Rest der Woche: Es gibt sogar bis zu zwei Sonnenstunden an diesem Freitag. Am Abend ist es in Peine bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 9 Grad. Nachts kühlt es sich ab auf bis zu 6°C.

Samstag: Am Wochenende überwiegt am Samstagmorgen dichte Bewölkung, es bleibt aber trocken bei Werten von 7°C. Darüber hinaus ist es vom Mittag bis zum Abend hin locker bewölkt und die Temperaturen gehen rauf auf bis zu 11 Grad. Die Sonne zeigt sich sogar 3 Stunden lang. In der Nacht ist es wolkenlos und das Thermometer fällt auf 5°C.

Sonntag: Es ist den ganzen Tag bedeckt bei Temperaturen von 7 bis 11°C. In der Nacht überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von 8°C. Bis zum Nachmittag ist es außerdem windig.

