Peine

Wie wird das Wetter in Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Donnerstag, 11. März 2021

Heute: In Peine ist es regnerisch und die Temperatur liegt bei 6°C. Darüber hinaus wird von mittags bis zum Abend hin die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt und die Temperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad. Nachts bleibt es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 5°C. Den Tag über weht ein lebhafter Wind aus westlicher Richtung. Sturmböen sind bis 90 km/h möglich.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Am Morgen kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 4°C. Mittags gibt es lockere Bewölkung und die Temperatur steigt auf 9°C. Abends bleibt es unbeständig, so dass es immer mal wieder zu Regen kommen kann bei Werten von 6 bis zu 7°C. In der Nacht sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Tiefstwerten von 4°C. Sturmböen sind am Freitag ebenfalls bis 65 km/h möglich.

Samstag: Am Morgen bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 4°C. Später ist es regnerisch und die Temperatur erreicht 9°C. Am Abend bleibt es unbeständig, so dass es immer mal wieder zu Regen kommen kann bei Werten von 6 bis zu 7°C. Nachts ist es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 5°C. Am Samstag erreichen die Sturmböen bis zu 75 km/h.

Sonntag: In Peine kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und die Temperatur liegt bei 4°C. Später wechseln sich Regen und trockene Phasen ab bei Höchsttemperaturen bis zu 7°C. Abends bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 3 bis zu 5°C. In der Nacht fällt Regen bei einer Temperatur von 3°C. Mit Böen zwischen 33 und 57 km/h ist zu rechnen.

