Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Montag, 11. Januar 2021

Heute: In Peine bleibt am Tag die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 1 bis 2° C. Nachts fällt Regen bei Tiefsttemperaturen von 1° C. Mit Böen zwischen 38 und 55 km/h ist zu rechnen. Die Sonne ist heute fast nicht zu sehen

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: In Peine ist es regnerisch bei Temperaturen von 3° C. Des Weiteren bilden sich von mittags bis zum Abend hin leichte Wolken bei Temperaturen von 1 bis 5° C. In der Nacht gibt es lockere Bewölkung bei Tiefstwerten von 0° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 28 und 44 km/h erreichen. Es sind bis zu 2 Sonnenstunden zu erwarten.

Mittwoch: In Peine kommt es den ganzen Tag zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 1 bis 4° C. Nachts ist es klar und das Thermometer fällt auf -2° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 30 und 53 km/h erreichen. Es sind bis zu 3 Sonnenstunden zu erwarten.

Donnerstag: In Peine bleibt morgens die Wolkendecke geschlossen bei Werten von -2° C. Gegen später stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperatur erreicht 0° C. Abends gibt es in Peine einen wolkenlosen Himmel und die Luft kühlt auf -4 bis -3°C ab. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei einer Temperatur von -4° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 23 km/h erreichen. Es sind bis zu 4 Sonnenstunden zu erwarten.

