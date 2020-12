Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Donnerstag, 10. Dezember 2020

Heute: Am Morgen gibt es Sprühregen bei Temperaturen von 1°C. Im weiteren Tagesverlauf bleibt am Nachmittag und am Abend die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 1 bis 3°C. In der Nacht ist der Himmel bedeckt bei Tiefstwerten von 0°C.

Anzeige

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Am Morgen kann sich die Sonne nicht durchsetzen, es bleibt bedeckt und die Temperatur liegt bei 0°C. Am Mittag ist es wolkig, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt und das Thermometer klettert auf 4° C. Abends ist es leicht bewölkt und die Temperaturen liegen bei 0 Grad. Nachts ist der Himmel bedeckt bei Werten von 0°C.

Samstag: Am Tag ist es bedeckt bei Temperaturen von -1 bis 1° C. Abends bleibt der Himmel in Peine grau und es regnet bei Temperaturen von 0 bis 1°C. Nachts bleibt es bedeckt bei Tiefstwerten von 1°C.

Sonntag: Tagsüber ist es bedeckt bei Werten von 3 bis zu 6°C. Nachts fällt Regen bei Tiefstwerten von 3°C.

Von der Redaktion