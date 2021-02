Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Mittwoch, 10. Februar 2021

Heute: In Peine ziehen morgens Wolkenfelder durch bei Temperaturen von -13°C. Gegen später kommt es zu Schneefällen und die Temperaturen erreichen -3°C. Abends ist es in Peine wolkig bei Werten von -6 bis zu -5°C. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich bei Tiefsttemperaturen von -8°C. Mit Böen zwischen 15 und 25 km/h ist zu rechnen. Die Sonne zeigt sich heute bis zu 2 Stunden lang.

Donnerstag: In Peine sind morgens Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Temperaturen von -9°C. Gegen später kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und die Höchstwerte liegen bei -4°C. Abends ist es in Peine leicht bewölkt bei Temperaturen von -13 bis -9°C. In der Nacht bedecken einzelne Wolken den Himmel bei Tiefstwerten von -16°C.

Freitag: In Peine ist am Morgen der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von -15°C. Des Weiteren gibt es am Nachmittag und am Abend ungestörten Sonnenschein und die Temperaturen liegen zwischen -10 und -3 Grad. Nachts gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei Tiefsttemperaturen von -14°C.

Samstag: In Peine ist es morgens grau und es bleibt neblig bei Temperaturen von -16°C. Im weiteren Tagesverlauf gibt es am Nachmittag und am Abend keine Wolken, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen zwischen -14 und -6 Grad. Nachts bildet sich Nebel bei Werten von -13°C.

