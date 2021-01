Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Donnerstag, 7. Januar 2021

Heute: Am heutigen Donnerstag gibt es den ganzen Tag über immer mal wieder leichten bis mäßigen Schneefall bei Werten von -1 bis zu 1°C. Zudem weht ein mäßiger Wind aus südwestlicher Richtung. In der Nacht fällt weiterhin Schnee bei einer Temperatur von -2°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Am Freitag kommt es den ganzen Tag zu leichten bis mäßigen Schneefällen bei Werten von -3 bis zu 0°C. Am Abend ist der Himmel bedeckt bei Tiefsttemperaturen von -3°C. In der Nacht kommt es erneut zu Schneefällen bei Tiefstwerten von -2°C.

Samstag: Morgens bildet sich Nebel und die Temperatur liegt bei -2°C. Am Mittag ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Höchsttemperaturen bis zu 0°C. Am Abend ist es neblig trüb bei Werten von -1 bis zu 0°C. In der Nacht wird die Sicht durch Nebel eingeschränkt bei einer Temperatur von -1°C.

Sonntag: Am Morgen kommt es zu einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von -3°C. Im Laufe des Mittags zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken und die Höchstwerte liegen bei -1°C. Am Abend gibt es keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen -4 und -3 Grad. Nachts ziehen Wolkenfelder durch bei Tiefsttemperaturen von -4°C.

