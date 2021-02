Das Wetter scheint in diesem Februar in April-Laune zu sein: Die milderen Temperaturen der letzten Tage werden zum Wochenende erneut von frostigen Winden abgelöst. Heute liegen sie zwischen -1 und 4 Grad. Insbesondere in den Morgenstunden wird dementsprechend vor Glätte gewarnt. Ab Samstag kommen Schneefall und stürmische Böen hinzu.