Peine

Wie wird das Wetter im Landkreis Peine heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Peine am Dienstag, 5. Januar 2021

Heute: Den ganzen Tag überwiegt dichte Bewölkung. Zudem fällt hier und ha Schnee oder Schneeregen bei Temperaturen zwischen -1 und 1°C. In der Nacht fällt Schnee bei Tiefsttemperaturen von 0°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Morgens gibt es Schnee bei Werten von 0° C. Mittags ist es bedeckt, Schneefall ist dann weiterhin möglich und die Temperatur erreicht 1°C. Am Abend ist es überwiegend dicht bewölkt bei Werten von 0°C. Nachts bleibt es bedeckt bei Tiefsttemperaturen von -1°C.

Donnerstag: Am Morgen ist es vielfach wolkig, gebietsweise kann sich auch die Sonne durchsetzen bei Werten von -1°C. Im weiteren Verlauf des Tages kommt es am Nachmittag und am Abend zu Schneefällen bei Temperaturen von 0 bis 1°C. In der Nacht fällt Schnee bei einer Temperatur von 0°C.

Freitag: Am Tag kommt es zu Schneefällen bei Werten von -1 bis zu 1°C. Nachts kann es vereinzelt zu Regen kommen und die Temperatur fällt auf -2°C.

