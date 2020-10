Wettbewerb: Schützengilde gewinnt das Grüne Band der Stadt Peine

Peine

Jetzt steht der Sieger endlich fest: Die Schützengilde hat den Schießwettbewerb um das Grüne Band der Stadt Peine gewonnen. Die offizielle Übergabe des Grünen Bandes soll bei der Eröffnung des nächsten Peiner Freischießens durch Bürgermeister Klaus Saemann nachgeholt werden. Sollte dies 2021 klappen, könnte das Stadtoberhaupt gleich zwei Grüne Bänder verleihen, berichtete Bürgerschaffer Thomas Weitling. Denn die Schützengilde ist der letzte Name, der auf das alte Grüne Band passt, folglich wird es ein Neues geben.

Pflege der Kameradschaft

Das Gründe Band wird jährlich im Verlauf des Freischießenjahres unter den Korporationen ausgeschossen und soll vor allem auch zur Pflege der Kameradschaft beitragen. Dass der Wettbewerb in diesem Jahr so lange gedauert hat, ist Corona geschuldet. Wegen der Pandemie musste der für April geplante siebte und letzte Wettbewerb abgesagt werden. „Um so größer war die Freunde als am 7. September unter der Leitung des MTV Vater Jahn Peine auf dem Schießstand des SV Telgte die sieben Freischießen-Korporationen den Wettbewerb unter Einhaltung der gültigen Hygieneregelungen erfolgreich beenden konnten“, betonte Weitling. Die einzelnen Korporation schossen dabei zeitlich versetzt.

Die Siegerehrung nahm Weitling dann am Sonntag, 27. September, in Anwesenheit der Vorsitzenden der Schießabteilungen und weiterer engagierter Schützen vor. Er dankte auch im Namen seines Schafferkollegen Hans-Peter Männer den Verantwortlichen für die erneut vorbildliche Organisation der sieben Schießabende und forderte auf, sich entsprechende Gedanken zu machen, um den Schießwettbewerb 2020/2021 unter Corona-Bedingungen absolvieren zu können. „Neben den sportlichen Leistungen sollte dabei auch die Möglichkeit des persönlichen Treffens und Austausches gewährleistet sein. Eine besondere Herausforderung in einer besonderen Zeit“, so der Bürgerschaffer

Siebter Durchgang

Beim siebten Durchgang waren folgende Schützen besonders erfolgreich: Michael Janzen vom Neuen Bürger-Corps wurde mit einem 264 Teiler Schütze des Abends, gefolgt von Gerwin Gohla von der Schützengilde mit einem 486 Teiler, auf Platz 3 konnte sich Tobias Keye vom Peiner Walzwerker Verein mit einem 533 Teiler behaupten. Vom Corps der Bürgersöhne schoss Thomas Klingenberg einen 558 Teiler und kam vor seinen Corpsbruder Christian Knop der einen 559 Teiler schoss auf den 4. Platz. Der sechstbeste Schütze wurde erneut vom Peiner Walzwerker Verein gestellt, es war Sven Sander mit einem 635 Teiler. Die Mannschaftswertung im Einzelnen: Corps der Bürgersöhne 1117 Teiler, Peiner Walzwerker Verein 1168 Teiler, Schützengilde 1210 Teiler, Neues Bürger-Corps 1221 Teiler, Bürger-Jäger-Corps 1733 Teiler, TSV Bildung 1773 Teiler und die gastgebende Korporation der MTV Vater Jahn Peine mit 1860 Teilern.

Grünes Band: Gewinner seit 1954 Die Gewinner des Schießwettbewerbs um das Grüne Band der Stadt Peine seit 1954: Schützengilde (27, mit 2020), Peiner Walzwerker Verein 13), MTV Vater Jahn (12), Bürger-Jäger-Corps (8), Corps der Bürgersöhne (6), TSV Bildung (2) und Neues Bürger-Corps (1).

Nach sieben Durchgängen ergibt sich folgendes Ergebnis: Sieger ist die Schützengilde (3836 Teiler). Es folgen Corps der Bürgersöhne (4904 Teiler), Neues Bürger-Corps (4912 Teiler), MTV Vater Jahn Peine (5503 Teiler), Peiner Walzwerker Verein (5690 Teiler), Bürger-Jäger-Corps (5784 Teiler) und TSV Bildung (6107).

Von Jan Tiemann