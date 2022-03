Kreis Peine

Der diesjährige Weltgebetstag kommt aus England, Wales und Nordirland und wird am Freitag, 4. März gefeiert. An diesem Tag finden im Kreisgebiet verschiedene Gottesdienste statt. Eine Übersicht:

In Edemissen bereitet ein ökumenisches Frauenteam der katholischen Corpus-Christi-Gemeinde und der Martin-Luther-Kirchengemeinde den Weltgebetstag vor. Texte und länderkundliche Informationen werden um 18 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche Edemissen vorgetragen. Angesichts der Corona-Krise und des Krieges in der Ukraine soll ein Zeichen der Hoffnung gesetzt werden. Auf eine Verköstigung vor Ort muss aufgrund der Pandemie verzichtet werden, es gibt eine Überraschung zum Mitnehmen.

Oelerse: Gottesdienst unter dem Motto „Hoffnung“

In Oelerse findet um 19 Uhr in der Magdalenenkapelle ebenfalls ein Gottesdienst zum Weltgebetstag statt. Auch dieser Gottesdienst steht unter dem Motto „Hoffnung“. Es ist vorgesehen, im Gottesdienst auch besonders der Menschen in der Ukraine zu gedenken und für den Frieden zu beten. Die Einladung richtet sich an Frauen und Männer sowie Kinder.

Friedensgebete von Frauen aus England, Wales und Nordirland sind am Weltgebetstag auch in der St. Urban Kirche in Klein Ilsede zu hören. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. Lisa Schöne wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Ein gemeinsames Essen findet nicht statt, es gelten die allgemeinen Hygienebedingungen.

Die Stadtregion feiert um 17 Uhr in der St. Jakobi-Kirche unter 3G-Bedingungen ohne Voranmeldung einen Gottesdienst. Zudem gibt es eine Tea-Time in der Tüte zum Mitnehmen.

Gemeinsamer Gottesdienst für Eltze, Eickenrode, Dedenhausen und Ohof

Die Gemeinden Eltze, Eickenrode, Dedenhausen und Ohof feiern gemeinsam um 19 Uhr im Eltzer Gemeindehaus unter 2G-Bedingungen und mit Voranmeldung. Die Anmeldungen erfolgen digital über www.gottesdienst-besuchen.de

In der katholischen Kirche in Lengede findet der Gottesdienst zum Weltgebetstag um 18 Uhr unter Beteiligung der Gemeinden Groß Lafferde, Klein Lafferde und Lengede statt.

Eine gemeinsame Andacht für Oberg und Münstedt findet um 17 Uhr in der Oberger Johannes-der-Täufer-Kirche statt.

Das sind die Pläne des Kirchengemeindeverband Ölsburg-Gadenstedt

Der Kirchengemeindeverband Ölsburg-Gadenstedt teilt mit, dass der Weltgebetstag aufgrund der hohen Infektionszahlen nicht im März in den Gemeinden gefeiert werden kann. Es wurde stattdessen beschlossen, im Sommer zu einem ökumenischen Gottesdienst im Freien einzuladen. Die katholische Kirchengemeinde St. Bernward Ilsede wird daran ebenfalls teilnehmen. Weitere Informationen dazu werden noch bekannt gegeben.

Von der Redaktion