Wenn die Oma unter akutem Nikolaus-Verdacht steht...

Peine

Hüa, hüa! Ich befürchte, mein Kumpel fand es nicht so lustig, dass wir seiner Tochter vom Nikolaus ein Pferdehalfter in den Schuh stecken lassen haben. Das ist eigentlich zum Spielen mit einem Steckenpferd gedacht, doch das gibt es noch nicht. Meinen Kumpel aber schon – deshalb muss er jetzt für die Bald-Vierjährige Pferd spielen. Sein Blick dabei: Herrlich, zum Wiehern! Ja, mit Nikolaus-Geschenken ist das nicht so leicht. Es gab Eltern, die berichteten am Sonntag davon, dass ihr Tag damit begann, dass die Oma eine Schriftprobe abgeben musste, weil die Siebenjährige ihre Schrift auf der Nikolaus-Tüte erkannt haben will. Das ging gerade noch mal gut! Als Kind habe ich auch ermittelt. Das lag daran, dass ich so gerne die Detektiv-Geschichten von TKKG gelesen und gehört habe. Und wenn es damals nicht nur eine TKKG-Lupe und einen TTKG-Geheimstift, sondern auch schon eine Fotofalle gegeben hätte – der Nikolaus hätte sich erklären müssen, warum er einen Rock trug...

Von Christian Meyer