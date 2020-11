Wer Mauersand vor der Haustür hat, muss nicht unbedingt in die Karibik fliegen. PAZ-Redakteur Christian Meyer hat es trotz gestrichenem Dänemark-Urlaub hinbekommen, Urlaubsstimmung zu Hause aufkommen zu lassen.

Herrlich: Ein Sonnenuntergang am Lieblingsstrand von PAZ-Redakteur Christian Meyer in Vejers an der dänischen Nordseeküste. Quelle: Christian Meyer