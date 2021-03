Kreis Peine

„Wert des Wassers“: So lautet am Montag das Motto des Welt­wasser­tags. Dieser wurde 1992 von den Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen und findet jährlich am 22. März statt. In diesem Jahr geht es um das Wertschätzen der zentralen Ressource. „Wasser ist ein Gemeingut, das wir selbstverständlich jeden Tag nutzen. Es ist aber nur in begrenzter Menge vorhanden – bei wachsenden Bevölkerungszahlen weltweit. Wir müssen ressourcen­schonend agieren, nur so viel nutzen, wie wir benötigen, und das genutzte Wasser umweltfreundlich reinigen. Kernaufgaben, denen sich unser Wasserverband Peine seit knapp 70 Jahren beherzt widmet“, sagt Geschäftsführer Olaf Schröder.

Olaf Schröder Quelle: privat

„Unser Verband hat allein im letzten Jahr rund 30 Millionen Euro in die Infrastruktur der Trink- und Abwassernetze in Südostniedersachsen und Nordhessen investiert. Das ist unser aktiver Beitrag für eine nachhaltige Ressourcenschonung“, betont Schröder. „Zudem engagieren wir uns für den Qualitätserhalt des Trinkwassers und die Stärkung regionaler Versorgungskonzepte. Denn das ist aus unserer Sicht die nachhaltigste Form des Umgangs mit der wertvollen Ressource Wasser.“ So arbeite man etwa seit Jahren in vier Kooperationen mit der Landwirtschaft zusammen, um Verunreinigungen des Grundwassers zu vermeiden.

Wer darf in welchem Umfang Wasserreserven nutzen?

Eigentlich sei Deutschland ein wasserreiches Land. Doch die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten verdeutlicht, welche Bedeutung der Zugang zu Wasser für Landwirtschaft, Industrie und Privathaushalte hat. Es stellte sich die Frage: Wer darf in welchem Umfang die Wasserreserven nutzen und wer hat Vorrang? Der Weltwassertag sei ein guter Anlass, um darüber nachzudenken, welchen Beitrag jeder Verbraucher zur nachhaltigen Nutzung der Ressource leisten kann.

Sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung würden sich mit Wasserkonzepten beschäftigen. „Wir begrüßen diesen systematischen Ansatz sehr und haben uns in den letzten Monaten in den Beratungen mit eingebracht. Bei allen Diskussionen um Wasserrückhalt und -verteilung ist eines für uns jedoch unverzichtbar: Die öffentliche Wasserversorgung für Mensch und Tier muss Vorrang vor anderen Nutzungsformen haben“, betont Schröder. Mit Spannung erwarte er, ob sich dieser Grundsatz in der nationalen Wasserstrategie wiederfindet, die die Bundesregierung im Sommer veröffentlichen will. Dieser Vorrang müsse auch bei der Erteilung von Wasserrechten beachtet werden.

Hans-Herrmann Baas Quelle: G. Weber

Die nachhaltige Nutzung des Wassers ist auch ein Thema in der derzeitigen „Weltwasser-Dekade“ der UN. Die sogenannte Wasserwende ist eines der Projekte in Deutschland. Die Idee dahinter: Das Trinken von Leitungs- statt Flaschenwasser soll Plastikmüll und Kohlenstoffdioxid (CO2) reduzieren. Dafür wirbt der gemeinnützige Verein „A tip:tap“ aus Berlin. Der Wasserverband Peine unterstützt gemeinsam mit anderen Wasserversorgern bundesweit das Projekt Wasserwende. In 13 Wasser-Quartieren wird für die Umweltvorteile von Leitungswasser geworben – Peine ist das einzige Quartier in ganz Niedersachsen.

Zum Weltwassertag äußert sich auch Hans-Hermann Baas, Vizepräsident der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) aus Berlin und langjähriger Vorsteher des Wasserverbands Peine. Er wirbt für eine „bewusste und solidarische, gesamtgesellschaftliche Weichenstellung“. Baas mahnt, dass die Annahme, der Markt könne mit seinen profitorientierten Mechanismen den Sektor Wasser zukunftssicher und gerecht gestalten, falsch sei: „Hier ist die öffentliche Verantwortung gefragt – und damit sind die politischen Entscheider in der Pflicht, diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung mit klaren und fairen Regeln auszugestalten. Damit Wasser nicht zur Ware werden kann.“

Von Dennis Nobbe