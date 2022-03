Peine

Zum Weltgebetstag am 4. März lädt der Kirchenkreis Peine zu mehreren Gottesdiensten ein. In diesem Jahr haben Frauen aus England, Wales und Nordirland ein Friedensgebet formuliert, heißt es vom Komitee des Weltgebetstages. Aufgrund der Corona-Krise findet allerdings nicht das Beisammensein bei landestypischen Spezialitäten statt. Das ist am 4. März geplant:

Die Stadtregion feiert um 17 Uhr, in der St.-Jakobi-Kirche unter 3-G-Bedingungen ohne Voranmeldung einen Gottesdienst. Zudem gibt es eine Tea-Time in der Tüte zum Mitnehmen.

Die Gemeinden Eltze, Eickenrode, Dedenhausen und Ohof feiern gemeinsam um 19 Uhr, im Eltzer Gemeindehaus unter 2-G-Bedingungen und mit Voranmeldung. Die Anmeldungen erfolgen digital über Gottesdienst-besuchen.de

In der katholischen Kirche in Lengede findet der Gottesdienst zum Weltgebetstag um 18 Uhr, unter Beteiligung der Gemeinden Groß Lafferde, Klein Lafferde und Lengede statt.

Eine gemeinsame Andacht für Oberg und Münstedt findet um 17 Uhr, in der Oberger Johannes-der-Täufer-Kirche statt.

Der Kirchengemeindeverband Ölsburg - Gadenstedt teilt mit, dass der Weltgebetstag 2022 aufgrund der hohen Infektionszahlen nicht im März 2022 in unseren Gemeinden gefeiert werden kann. Es wurde stattdessen beschlossen, im Sommer zu einem ökumenischen Gottesdienst im Freien einzuladen. Die katholische Kirchengemeinde St. Bernward, Ilsede wird daran ebenfalls teilnehmen. Weitere Informationen dazu werden noch bekannt gegeben.

