Kreis Peine

Frauen kümmern sich stärker um Haushalt und Kinder, haben niedrigere Einkommen und müssen häufiger um ihren Job fürchten als Männer: Auch in Deutschland, wo die Gleichberechtigung zwischen Männern auf Frauen gesetzlich verankert ist, ist sie noch längst keine Selbstverständlichkeit. Den Internationalen Frauentag am 8. März nehmen mehrere politische Verbände zum Anlass darauf hinzuweisen.

Rosen für die Kita-Beschäftigten

„Die Kita-Beschäftigten trifft die Pandemie besonders hart. Deshalb verteilen die DGB-Frauen Peine an diesem Montag 300 Rosen in den 15 städtischen Kitas sowie Blumensaat für eine Aktion mit den Kindern“, sagt Nanni Rietz-Hering, Vorsitzende des DGB-Kreisfrauenausschusses und des Verdi-Ortsvereins Peine. „Mit Kindern aus sehr vielen verschiedenen Haushalten den Arbeitsalltag zu meistern, ihren Anforderungen gerecht zu werden, die Kleinsten nicht mit Masken zu verschrecken und eigene Ansteckungsängste hinten anzustellen, erfordert eine gehörige Portion Mut und Idealismus sowie Unerschrockenheit“ sagt Rietz-Heering, die mit Gabi Mierse (GEW) und Anne Pawelczyk (IG BCE) die – coronakonforme – Kitatour übernimmt. Gefordert wird eine Aufwertung der „Frauenberufe“ durch gerechte finanzielle Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen. Da nach wie vor nur sehr wenige Männer in dem Bereich arbeiten, erhalten auch sie eine Rose zur Anerkennung ihrer Leistung in Coronazeiten.

So sehen die Rosen aus, die von den DGB-Frauen verteilt werden. Quelle: Verdi

„Frauen sind von der Pandemie besonders betroffen: Sie arbeiten in systemrelevanten, aber unterbezahlten Berufen. Und sie übernehmen den überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit und reduzieren dafür ihre Arbeitszeit“, sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende, Elke Hannack. Gerade jetzt werde deutlich, wie wichtig eine starke Gewerkschaft sei, die sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen auch für Frauen einsetze. „In vielen Bereichen konnten Gewerkschaften durch ihren Einsatz die Krisenfolgen für Frauen mildern, in anderen Bereichen müssen und können wir stärker werden“, betont Hannack.

Minijob wird schnell zur Karrierefalle

Die IG Bau kritisiert die „Karrierefalle Minijob“, die besonders Frauen betrifft. In der Gebäudereinigung seien solche Arbeitsverhältnisse besonders verbreitet. So seien im Landkreis Peine laut Arbeitsagentur 70 Prozent der rund 300 Minijobs in der Branche in Frauenhand. 450-Euro-Stellen seien in der Krise besonders gefährdet, geringfügig Beschäftigte hätten keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld und seien häufiger von Entlassungen betroffen, sagt Bezirksvorsitzender Dieter Großmann. Er richtet einen Appell an die Partner: „Männer, die beruflich etwas zurücktreten, können der Partnerin helfen, den nächsten Karriereschritt zu gehen und Lasten in der Familie fairer zu verteilen.“

Sozialdemokratische Frauen: Politik ist keine Männersache

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) im SPD Bezirk Braunschweig weist auf die Chancen hin, die das Superwahljahr für die Frauenpolitik bietet: „In Niedersachsen findet im September nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch der Kommunalparlemte. Sie sind Orte der gesellschaftlichen und politischen Willensbildung. Dazu gehören Frauen, damit auch ihre Sichtweisen und Perspektiven einfließen können. Leider ist die Frauenbeteiligung in jüngster Zeit rückläufig“, sagt die Peinerin Simone Pifan, Vorsitzende der ASF. „Wir müssen Frauen darin bestärken, Präsenz zu zeigen und deutlich zu machen, dass Politik keine Männersache ist!“

Von Kerstin Wosnitza