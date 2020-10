Kreis Peine

Einen weiteren Coronafall gibt es an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine – es ist bereits der vierte. Betroffen ist aktuell laut Rektorin Ulla Pleye „ein Schüler des 7. Jahrgangs, der sich bei seiner Mutter angesteckt hat“. Insgesamt 54 Schüler und zehn Lehrer wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt, sie werden am Donnerstag im Testzentrum im ehemaligen Werkgasthaus auf das Virus getestet. Die anderen fünf Klassen des Jahrgangs haben weiterhin Unterricht an der Vöhrumer Schule.

Zuletzt war am 29. September ein IGS-Schüler aus dem 9. Jahrgang an Covid-19 erkrankt, doch er befand sich da bereits auf dem Weg der Besserung. „Das zeigt, dass unser Hygiene-Konzept zu greifen scheint und das Infektionsgeschehen sich nicht in der Schule ausgebreitet hat“, stellte Pleye damals erleichtert fest. Man hatte zu diesem Zeitpunkt 93 Schüler des neunten Jahrgangs sowie sieben Lehrer in Quarantäne gestellt – alle Tests fielen negativ aus.

Zwei Fälle im 9. Jahrgang

Die Vermutung: Der betroffene IGS-Schüler habe sich vermutlich nicht in der Schule infiziert. Er gehöre vielmehr zu den Personen, die engen Kontakt mit dem Neuntklässler hatte, dessen Corona-Infektion am 25. September bekannt geworden war. Drei der sechs neunten Klassen und sieben Lehrer waren daraufhin umgehend in Quarantäne geschickt worden. Auch diese Testergebnisse fielen negativ aus.

Und am 11. September wurde bekannt, dass sich ein Gesamtschüler des 13. Jahrgangs mit dem Virus infiziert hatte. 45 Schüler und sieben Lehrkräfte mussten sich in 14-tägige Quarantäne begeben. „Aus dieser wurden sie dann wieder entlassen, auch hat sich niemand aus dem Umfeld des betroffenen Schülers angesteckt“, so Pleye zum damaligen Zeitpunkt.

Von Thomas Kröger