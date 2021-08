Peine

Kinder und Jugendliche in Niedersachsen sollen mit dem neuen Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie unterstützt werden. Ein Baustein ist die personelle Unterstützung von Schulen, das Land stellt dafür unter anderem pädagogische Mitarbeitende ein und nimmt rund 25 Millionen Euro in die Hand. In Peine profitieren davon konkret die Fröbelschule, die Grundschule Woltorf/Schmedenstedt und das Ratsgymnasium, denen jeweils neue Halbtags-Schulsozialarbeiterstellen zugewiesen werden. Im Schnitt kostet jede Stelle 31 650 Euro im Jahr.

Programm umfasst 222 Millionen Euro

Insgesamt stehen für das Programm „Startklar in die Zukunft“ 222 Millionen Euro zur Verfügung. Unter anderem sollen in und außerhalb der Schule zusätzliche Angebote unter anderem zur Lernförderung, zur psychosozialen Stabilisierung, zur Freizeitgestaltung, Gesundheitsförderung und gesellschaftlichen Beteiligung gemacht werden.

„Mit der Bereitstellung von finanziellen Mitteln kommt das Land Niedersachsen seiner Verpflichtung in der Pandemie nach, die Schülerinnen und Schüler sozialpädagogisch zu unterstützen“, sagen der CDU-Landtagsabegordnete Christoph Plett und der CDU-Bürgermeisterkandidat Jan-Philipp Schönaich übereinstimmend.

Von Kerstin Wosnitza