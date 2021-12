Weißes Kreuz: Auto kracht gegen Ampelmast – Fahrerin (31) betrunken

Peine

Eine 31-jährige Autofahrerin verlor am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße 1 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte am „Weißen Kreuz“ gegen einen Ampelmast. Laut Polizeibericht war die Frau aus Bettmar kommend in Richtung Groß Lafferde unterwegs als sie von der regennassen Fahrbahn nach rechts abkam.

Die Schadenhöhe ist noch unklar

Die Frau habe unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden, eine Messung ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, teilte die Polizei mit. Es wurde eine Blutprobe veranlasst. Die Schadenhöhe ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von der Redaktion