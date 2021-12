Weihnachtsstadt-Abschluss in Peine: Große Baum-Nachfrage, dankbare Schausteller

Peine

Dass es am Donnerstagnachmittag, 23. Dezember, einen kleinen Stau vor der Geschäftsstelle von Peine Marketing gegeben hat, das dürfte die Ehrenamtlichen des Kinderschutzbunds sehr gefreut haben. Denn die Peiner, die da geduldig warteten bis sie an der Reihe waren, wollten gegen eine Spende für den guten Zweck einen der 170 Weihnachtsbäume kaufen, die Peine Marketing in der gesamten Fußgängerzone aufgestellt hatte. Die Nachfrage war deutlich größer als in den Vorjahren, stellte Noreen Klöpper von Peine Marketing erfreut fest. Bis zu 30 Euro gaben die Käufer für ihr Wunsch-Exemplar. „Aber das Motto lautete: Jeder durfte nach seinen Möglichkeiten spenden.“

RTL drehte Beitrag für Regionalmagazin

Viele Passanten wunderten sich am Donnerstag über Fernsehkameras in der Innenstadt. Der Sender RTL drehte einen Beitrag für sein Regionalmagazin von der Benefiz-Aktion. Jan und Sonja Upadeck trugen einen stattlichen Baum über den historischen Markt bis nach Hause in die Sedanstraße. Den Eheleuten gefiel nicht nur der soziale Charakter der Aktion gut, auch die Tannenbäume. „Es gab so viele schöne Bäume. Ich habe bestimmt zehn ausgemacht, die ich genommen hätte“, sagte Sonja Upadeck. Bisher hatte die Familie ihren Weihnachtsbaum immer frisch auf einer Plantage in Harsum geschlagen, doch diesmal wurde die Chance in der Innenstadt genutzt. Noch am Abend sollte der Baum geschmückt werden – mit besonderen Gästen. „Unser Tochter bringt Freundinnen mit, die türkische Wurzeln haben und unbedingt auch einmal wissen wollten, wie das mit dem Weihnachtsbaum so läuft“, verriet das Paar.

Ein Mitarbeiter von Peine Marketing lieferte den Kunden die Weihnachtsbäume auch schon einmal geschultert. Quelle: Christian Meyer

Innenstadt soll auch 2022 wieder mit Bäumen dekoriert werden

Dass in diesem Jahr die gesamte Peiner Innenstadt mit Tannenbäumen, und teilweise sogar geschmückten, aufgepeppt war, gefiel nicht nur den Upadecks gut, auch wenn sie anmerkten, dass es vielleicht auch ein paar Exemplare weniger getan hätten. „Wir haben viel Lob von den Peinern gehört, deshalb steht schon fest, dass wir das im nächsten Jahr wieder machen werden“, verriet Noreen Klöpper. Ärgerlich sei nur gewesen, dass mitunter Schmuck von den Bäumen gestohlen wurde und es sogar Exemplare gab, die komplett verschwanden.

Schausteller-Bilanz: „Zumindest kein Minus-Geschäft“

Letzte Chance, vorbei! Am Donnerstag schlossen die Schausteller der Peiner Weihnachtsstadt ihre Buden. Die Bilanz für den kleinen Weihnachtsmarkt-Ersatz fiel positiver aus, als zu befürchten war. „Wir waren noch angenehm überrascht“, stellte etwa Thomas Weber fest, der auf dem historischen Markt mit seinem Team das Karussell kreisen und die Kinder-Eisenbahn fahren ließ. „Klar kam nicht so viel herein wie beim richtigen Weihnachtsmarkt, aber wir hatten zumindest auch weniger Kosten“, verwies er lobend auf die von der Stadt erlassenen Standgebühren.

Sascha und Jessica Madaus von der „Mandel-Hütte“ zogen eine durchwachsene Bilanz, freuten sich aber über nette Kunden. Quelle: Ralf Büchler

Der Deutsche Schaustellerbund hatte das Geschäft auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr als „finanzielles Desaster“ und „absolutes Minusgeschäft“ bezeichnet. „Ein Minusgeschäft war es hier nicht, aber ein ordentliches Plus auch nicht. Ich hätte trotzdem gerne meine alten Weihnachtsmarkt wieder“, stellte Jessica Madaus von der „Mandel-Hütte“ auf dem historischen Markt fest. Ein Lob sprach sie an den Peiner Kunden aus, die nicht gemeckert hätten und treu geblieben seien. Der Renner seien erneut die gebrannten Mandeln gewesen.

Anlaufpunkt für Familien: Das Kinder-Karussell auf dem historischen Marktplatz. Quelle: Ralf Büchler

Eine ähnliche Bilanz zog Antonio Heintz vom Crêpes-Stand. „Es hätte besser sein können, aber wir waren auch mit dem zufrieden. Im vergangenen Jahr durften wir ja gar nicht aufbauen. Und dankbar waren wir darüber, dass die Stadt die Standgebühren erlassen hat, das war eine tolle Geste.“ Die Schausteller der Peiner Weihnachtsstadt werden nun erstmal in die Winterpause gehen – doch richtige Freude kommt nicht auf. Dafür ist die Ungewissheit zu groß, wie es im Frühjahr weitergeht. „Noch gibt es bei mir keinen Termin, der feststeht. Das ist mentaler Stress“, betont etwa Schausteller Thomas Weber.

Von Christian Meyer