Wehrmeyer (SPD) will Baumpaten für Peiner Echternplatz gewinnen

Peine

Baumpaten für den Peiner Echternplatz? „Das ist keine so abwegige Idee“, findet der Peiner SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Matthias Wehrmeyer. Der Kommunalpolitiker schlägt vor, den Platz zu begrünen und als Ort der Erholung zu gestalten. Einer kleinen Markthalle mit Gastronomie erteilt er eine klare Absage.

„Es ist wichtig, überhaupt erstmal zu überlegen und Ideen zu entwickeln“

Bei der Überprüfung der im Erdreich des Echternplatzes vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen nach einem Wasserrohrbruch wurde festgestellt, dass sowohl Leitungen der Stadtwerke als auch Kanäle der Stadtentwässerung alt sind und erneuert werden müssen. Die Sanierung ist für 2022 geplant. Im Zuge dieser Arbeiten soll auch der Platz attraktiver gestaltet werden, über das Wie wird zurzeit heftig diskutiert. „Das finde ich super“, sagt Wehrmeyer. „Es ist wichtig, überhaupt erstmal zu überlegen und Ideen zu entwickeln.“

In Braunschweig gebe es bereits eine Baumspende-Aktion, berichtet Wehrmeyer. Nach seinen Vorstellungen können Einzelpersonen oder Gruppen einen Baum spenden und auf Wunsch wird ein Namensschild angebracht. „So können wir Leute gewinnen, etwas für die Stadt zu tun und die Baumpaten haben etwas für Nachwelt geschaffen.“ Wehrmeyer könnte sich auch die Ausweitung der Idee und eine Art Baumkataster vorstellen, in dem städtische Orte aufgeführt werden, wo Bäume fehlen. Die Pflege der gespendeten Bäume sollte dann die Stadt übernehmen.

Acht bis zehn Kurzzeitparkplätze

Nach Wehrmeyers Auffassung sollte es auf dem Echternplatz nach der Umgestaltung nur acht bis zehn Kurzzeitparkplätze für Leute geben, die schnell etwas in der Innenstadt erledigen müssen. Dauerparkplätze oder Anwohnerparkplätze lehnt der Sozialdemokrat ab. „Dafür soll das Parkhaus an der Werderstraße genutzt werden, dann muss dort aber ein Fahrstuhl eingebaut werden.“ Ladestationen sollten nur für E-Bikes oder E-Rollstühle errichtet werden. Und schließlich müsse es Toiletten geben. „Eine Markthalle macht keinen Sinn, sie würde nur in Konkurrenz zur Gastronomie rund um den Marktplatz stehen.“

„Bei der weiteren Gestaltung der Fußgängerzone und des Marktplatzes müssen wir auch nicht das gesamte vorhandene Pflaster rausreißen und erneuern“, erklärt Wehrmeyer. „Wir wollen schließlich kein Geld verschwenden.“ Ein paar zusätzliche Bänke und Querungsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer auf dem Marktplatz wären wünschenswert.

„Wir wollen die Leute in der Stadt halten“

Wehrmeyer wünscht sich einen runden Tisch, an dem Kommunalpolitiker aller Parteien, Peine-Marketing, Kaufleute, Anwohner, die Kirche und andere relevante Gruppen, aber auch interessierte Bürger zusammenkommen, um sich auszutauschen und Ideen für die Innenstadt zu sammeln. „Wir wollen die Leute in der Stadt halten und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.“

Von Jan Tiemann