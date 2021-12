Wegfall von 2G im Einzelhandel: Freudentänze in Peiner Geschäft

Peine

Rolle rückwärts: Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die in Peine erst seit Anfang der Woche geltende 2G-Regel im Einzelhandel niedersachsenweit gekippt. Die Maßnahme sei nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht am Donnerstag laut einer Mitteilung.

„Wir machen hier gerade einen Freudentanz im Geschäft“, lautete die spontane Reaktion von „Eulies“-Geschäftsführer Lars Kückelhahn. „Die letzten Tage waren doch anstrengend, weil wir die Kunden hier nonstop wie am Flughafenschalter kontrollieren mussten.“ Für sein Spielwarengeschäft sei der Wegfall der 2G-Regelung jedenfalls eine große Erleichterung.

Grundsätzlich hilft jede Erleichterung

Mit Blick auf andere Läden wie Drogerien und Lebensmittelgeschäfte, für die es auch weiter keine Beschränkungen gab, seien die Auflagen eine Ungleichbehandlung gewesen. Er setzt nun darauf, dass die Kunden die Gerichtsentscheidung positiv aufnehmen.

Etwas zurückhaltender äußerte sich am Abend der Gildemeister der Peiner Kaufmannsgilde, Jan-Philip Colberg: „Grundsätzlich ist jede Erleichterung für uns und die wichtige Phase des Weihnachtsgeschäfts gut. 2G war schon sehr personalintensiv.“ Abzuwarten bleibe allerdings, wie es jetzt weitergeht.

Häufige Regeländerungen sind verwirrend

Fest steht für Colberg, der das Geschäft „Schichtwechsel“ am Markt betreibt: „Die Kunden haben 2G trotz aller Umstände sehr gut mitgemacht.“ Verwirrend seien die häufigen Regeländerungen dennoch.

Von Michael Lieb