Wegfall der Maskenpflicht? Peiner Ärzte mahnen zur Vorsicht

Kreis Peine

Die Inzidenz im Kreis Peine ist dauerhaft unter 100 und die Bundesnotbremse gelöst: Für die Menschen im Peiner Land sind damit langersehnte Lockerungen verbunden. Jetzt wollte das Land offenbar Gas geben und überlegte, die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 nach Pfingsten aufzuheben. Nach breiter Kritik legte die Landesregierung den Rückwärtsgang ein. Die Maske bleibt auf. Allerdings soll die Corona-Testpflicht für Kunden im Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wegfallen. Weitere Hygieneauflagen für den Handel bleiben bestehen.

Landkreis überrascht vom Vorstoß des Landes

Überrascht vom Vorstoß des Landes zeigte sich Erster Kreisrat Henning Heiß, der auch Leiter des Peiner Krisenstabs ist. „Unsere Fachleute raten, aus epidemiologischer Sicht weiterhin eine Maske zu tragen.“ Zur Lockerung der Bundesnotbremse sagte er: „Wir freuen uns, dass nach Monaten der harten Einschränkungen nun auch die Einwohnerinnen und Einwohner, Einzelhändler und Gastronomen unseres Landkreises in den Genuss von Lockerungen kommen. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass sich ein Großteil unserer Bevölkerung an die Corona-Regeln gehalten hat.“

Aber auch die tolle Arbeit im Peiner Impfzentrum sowie die lückenlose Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes hätten großen Anteil an der derzeitigen Situation. „Trotz aller Lockerungen gilt es, weiterhin achtsam zu sein, Abstand zu halten und die nun für unseren Landkreis geltenden Regeln der Niedersächsischen Corona-Verordnung zu beachten.“

„Es ist richtig, schrittweise zu lockern“, meinte Dr. Friedrich Scheibe, Vorsitzender der Kassenärzte des Landkreises Peine. Er mahnt aber zur Vorsicht: „Solange nicht alle geimpft sind oder ihre zweite Impfung noch nicht bekommen haben, sollte die Maskenpflicht weiter bestehen bleiben.“ Dies dürfte seiner Ansicht nach auch kein größeres Problem sein. „Die meisten haben sich daran gewöhnt und die Maskenpflicht sollte kein Hinderungsgrund sein, in ein Geschäft zu gehen. Schnelltests erhöhen die Sicherheit, wenn man noch nicht geimpft ist“, erklärt der Arzt. Daher sollte die Möglichkeit beibehalten werden.

„Ein falsches Signal“

Dies sieht auch Dr. Marion Charlotte Renneberg, Sprecherin der Peiner Hausärzte, so. Einen Grund für die erfreuliche Entwicklung bei der Inzidenz im Kreis Peine sehe sie gerade im konsequenten Testen und Impfen. „Eine Aufhebung der Maskenpflicht halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für ein falsches Signal, ja geradezu für fahrlässig. Dies würde suggerieren, wir hätten die Pandemie überwunden.“ Dies sei aber nicht der Fall, wenn noch nicht alle geimpft sind oder zumindest die Chance dazu gehabt haben. Sie befürchtet, dass das jetzt Erreichte dadurch wieder gefährdet würde.

„Einkaufen ohne Maske macht aber eindeutig mehr Spaß“

„Das die Testpflicht allmählich zurückgefahren wird, halten wir für richtig und wichtig für Handel und Gastronomie“, sagte Jan Philip Colberg, Gildemeister der Peiner Kaufmannsgilde. Für viele sei dies ein Hemmnis gewesen, in die Geschäfte zu kommen. „Bei Geschäften unter 200 Quadratmetern ist die Testpflicht bereits weggefallen, ich würde es begrüßen, wenn dies auch bei größeren so wäre.“ Zur Aufhebung der Maskenpflicht bei einer Inzidenz unter 35 meint Colberg, dass dies noch dauern werde. „Diesen Wert werden wir nicht so schnell erreichen und dann muss man sehen, wie sich die Situation darstellt. Einkaufen ohne Maske macht aber eindeutig mehr Spaß.“

Karl-Heinz Friede aus Braunschweig freut sich über die Lockerungen durch den Wegfall der Bundesnotbremse. Der 70-Jährige würde auch die Aufhebung der Testpflicht und der Maskenpflicht befürworten. „Ich finde das gut, das wäre ein Schritt in Richtung Normalität. Die Leute müssen wieder in die Geschäfte.“ Er habe einen Herzinfarkt gehabt, schon allein deswegen wäre es für ihn eine Erleichterung, keine Maske tragen zu müssen.

Marie Friede aus Peine findet das nicht richtig. „Solange nicht alle geimpft sind, sollten Masken- und Testpflicht bestehen bleiben“, meinte die 49-Jährige. Denkbar ist für sie, dass draußen keine Masken getragen werden müssen, in den Geschäften aber schon. Vielleicht könnte man aber wieder normale OP- oder Stoffmasken anstatt der FFP-2-Masken zulassen.

Von Jan Tiemann