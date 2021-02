Wegen Schnee: A+B stoppt die Müllabfuhr im Kreis Peine

Kreis Peine

Aktuell ist keine Abfallentsorgung wegen des Schneechaos’ im Kreis Peine möglich. Aufgrund der Wetterprognose deutet sich an, dass auch die kommenden Tage noch von einem Ausfall betroffen sein werden. Daher stellen die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) des Landkreises Peine die Müllabfuhr komplett ein.

A+B-Sprecherin Brigitta Saal sagt: „Die extreme Wetterlage mit starken Schneefällen und hartem Frost bringt die Abfallentsorgung aktuell zum Erliegen. Schneefälle bis zu 30 Zentimeter Höhe, Schneeverwehungen und geräumte Schneemengen auf den Bürgersteigen führen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und erschweren den Müllfahrzeugen und vor allen Dingen den Ladern den Zugang zu den bereitgestellten Behältern.“

Sichere Abfallentsorgung ist nicht möglich

Solange die Schneefälle andauern und alle Straßen nicht weitgehend geräumt sind, sei eine sichere Abfallentsorgung nicht möglich. Hier stehe A+B in der Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und aller anderen Verkehrsteilnehmer. Die aktuellen Wetterverhältnisse würden es nicht zulassen, dass Behälter von den Bürgern bereitgestellt werden können. „Es fehlt der Platz auf den Bürgersteigen, und die Schneemengen erschweren den Zugang zu den Tonnen für unsere Mitarbeiter. Angesichts der widrigen Verhältnisse und der Wetterprognosen, die bis Dienstag noch Schneefälle vorhersagen, wurden im Betrieb verschiedene Handlungsoptionen geprüft, wie ausgefallene Leerungen nachgeholt werden können. Doch bei Ersatzterminen gibt es kaum Handlungsspielraum“, so Saal.

Daher würden die regulären Leerungstermine für Restmüll, Bioabfall und Altpapier bis auf weiteres ersatzlos entfallen. Und weiter: „Nicht geleerte Tonnen werden dann bei der nächsten regulären Abholung geleert. Mögliche Mehrmengen können dann daneben gestellt werden.“

Und angesetzte Sperrmülltermine würden in Abstimmung mit den Kunden auf Alternativtermine in der kommenden Woche verlegt. Sobald die Witterungsbedingungen und Verkehrsverhältnisse es wieder zulassen, laufe die Abfallentsorgung sofort wieder an.

Von Thomas Kröger