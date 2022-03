Wegen Krieg in der Ukraine: Viele Peiner wollen nicht verreisen

Kreis Peine

Durch die schrittweisen Corona-Lockerungen haben auch im Kreis Peine für einen Anstieg der Buchungen in den Reisebüros gesorgt. Doch der Krieg in der Ukraine bremst die Reiselust jetzt wieder aus, viele Menschen sind vorsichtig bei der Urlaubsplanung.

Viele Leute würden Deutschland derzeit nicht verlassen wollen, sagt Bettina Zokolowski, Mitarbeiterin des Essinghäuser Reisebüros Check In. Noch vor wenigen Wochen habe sie sehr viele Buchungen vorgenommen, zwei Tage nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs seien die ersten Beratungstermin-Absagen von Reisebüro-Kunden gekommen. Stornierungen gebe es aber zumindest für ab dem Sommer geplante Reisen bislang nicht. „Die Leute sind wie in einer Schockstarre. Sie warten ab, wie sich die Lage entwickelt“, so Zokolowski.

„Noch ist alles unklar, es gibt keine Perspektiven“

Etliche Reiseziele würden die Veranstalter derzeit gar nicht mehr anbieten, beispielsweise Ostsee-Kreuzfahrten mit Ziel im russischen St. Petersburg. Überhaupt seien alle Reiseziele, die östlich von Deutschland liegen – beispielsweise Ungarn –, jetzt gar nicht gefragt. Das alles sei den Leuten schon zu nah am Kriegsgebiet. Zokolowski vermutet, dass auch die Reiseveranstalter bald mit ihren Angeboten entsprechend reagieren werden. „Noch ist alles unklar, es gibt keine Perspektiven“, sagt sie.

„Nachfrage ist derzeit auf null“

Ähnlich beobachtet es auch Thomas Schiffner, touristischer Leiter bei Fuhrmann Mundstock. Der Veranstalter mit Sitz in Wedtlenstedt ist auf Busreisen spezialisiert, beliebt seien normalerweise vor allem die Kur- und Wellnessreisen an die polnische Ostseeküste. „Doch da ist die Nachfrage derzeit auf null“, sagt Schiffner. Gleiches gelte für alle Reisen mit Zielen in Osteuropa. Vor einigen Wochen habe es bei Fuhrmann Mundstock noch ein hohes Buchungsaufkommen gegeben. Jetzt aber seien die Leute sehr verunsichert, dies mache sich bei den Reiseveranstaltern und -büros deutlich bemerkbar, so Schiffner.

Nach Ankündigung der Corona-Lockerungen habe man gemerkt, dass die Leute „Heißhunger auf Reisen haben“, sagt Osman Benzer von Benzer Touristik in Peine. Für Sommer und Herbst gebe es reichlich Buchungen, vor allem in südlichen Ländern. Beliebt seien aber auch Reiseziele innerhalb Deutschlands – nur in Richtung Osten wolle gerade niemand. „Durch den Krieg ist der Schwung natürlich gebremst“, sagt Benzer. Man könne nur für alle Menschen hoffen, dass der blutige Konflikt in der Ukraine bald ein Ende findet. Fluggesellschaften aus der EU hätten sich bereits komplett aus dem russischen Luftraum zurückgezogen, erklärt Benzer. Trotzdem seien Flüge nach Fernost immer noch möglich – sie dauern allerdings länger.

Von Dennis Nobbe