Die Inzidenzen steigen, genauso die Hospitalisierung. In Niedersachsen sind schärfere Corona-Regeln in Kraft getreten. Auch deswegen wurde der Peiner Weihnachtsmarkt abgesagt. Doch wie sieht es in der Region aus? In welchen Städten haben die Weihnachtsmärkte geöffnet – und wo nicht?