Weil sich mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims „Haus am Stadtpark“ des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Peine mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, hat sich laut DRK ein Taxiunternehmen geweigert, dieses anzufahren. Nun hat sich der Fahrdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) bereit erklärt, die negativ getesteten Patienten zu Arztterminen zu fahren.

Entsetzen über Weigerung

„Wenn ein Bewohner positiv auf Corona getestet ist, würden wir ihn natürlich nicht ins Taxi setzen“, sagt Ralf Niederreiter, Geschäftsführer des DRK Peine. Ihn habe es entsetzt, dass sich das Taxiunternehmen weigere, die Bewohner zu Arztterminen zu fahren. „Sie haben ja auch ein Hygienekonzept – und entweder sie vertrauen darauf, dass es funktioniert, oder sie dürfen keinen mehr fahren. Andere Fahrgäste könnten ja auch Corona haben“, so Niederreiter. Das betroffene Taxi-Unternehmen wollte sich dazu nicht öffentlich äußern.

ASB hat strenges Hygienekonzept

Die negativ getesteten Heimbewohner werden jetzt vom Fahrdienst des ASB-Kreisverbandes Peine zu dringenden Arztterminen gebracht. Vorab hatte das Gesundheitsamt in Peine die Voraussetzungen für die Beförderung der Bewohner des „Haus am Stadtpark“ benannt. Demnach „sollten Bewohner mit einer FFP2 Maske für die Fahrt und den Termin ausgestattet werden“, erläutert Kreissprecher Fabian Laaß. „Die Maske sollte ordentlich aufgesetzt und aufbehalten werden können.“ Die Praxis oder Klinik sei entsprechend vorzuwarnen.

Im Moment handele es sich bei den meisten Bewohnern um „normale“ Patienten. Sie seien weder in Quarantäne versetzt, noch positiv getestet worden. Sie hätten allerdings ein allgemein erhöhtes Infektionsrisiko aufgrund der Coronafälle im Heim.

„Sollte der Bewohner nicht in der Lage sein, die FFP2 Maske korrekt aufzusetzen und auch korrekt aufgesetzt zu lassen, dann sollte der Fahrer für Hin- und Rückfahrt mit einer FFP2 Maske ausgestattet werden“, so Laaß weiter. Darüber hinaus sei der Name des Fahrers für beide Fahrten zu erfassen. Ergänzend sei eine Händedesinfektion für Fahrer und Fahrgast notwendig.

Am Dienstag erneut Massentest

„Der Fahrdienst des ASB hat ein strenges Hygienekonzept und sorgt damit für die größtmögliche Sicherheit für Fahrer und Fahrgast und natürlich auch folgende Fahrgäste“, sagt Mitinitiator und ASB-Martketingleiter Thorsten Mohr. Bei Patienten mit positivem Corona-Befund organisiere die Leitstelle den Transport.

Besonders in Ausnahmesituationen sei es wichtig, zusammenzuarbeiten, so DRK-Geschäftsführer Ralf Niederreiter und Nela Bode-Beck, Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbandes Peine.

Drei Mitarbeiter und drei Bewohner des „Haus am Stadtpark“ wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. Die infizierten Bewohner zeigten lediglich leichte Symptome, auch den Mitarbeitern gehe es so weit gut, sagte der DRK-Geschäftsführer. Am Dienstag wird der Massentest im „Haus am Stadtpark“ wiederholt, das DRK wird dabei erneut unterstützen.

