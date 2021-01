Wegen Corona: Schuleingangsuntersuchung nicht für alle Peiner Kinder

Peine

Den eigenen Namen schreiben, einen Mensch malen und eine Schleife binden: Das sind Übungen bei der Schuleingangsuntersuchung (SEU). Etwa ein halbes Jahr vor dem Schulstart steht die Untersuchung normalerweise an. Doch wegen Corona können nicht alle Schüler für das kommende Schuljahr untersucht werden. Zuständig für die SEU sind Mitarbeiter des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Landkreises. Sie sind allerdings für das Gesundheitsamt in der Pandemiebewältigung im Einsatz. Das teilt Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises mit.

Wegen Corona: Nur 240 Kinder sind bislang untersucht worden

Rund 1500 Schulanfänger sollen in diesem Sommer eingeschult werden. 240 Kinder wurden bislang für das Schuljahr 2021/22 untersucht. Und auch im vergangenen Schuljahr mussten Kinder ohne entsprechende Diagnostik und Beratung eingeschult werden. Rund 67 Prozent der anstehenden Schuleingangsuntersuchungen konnten stattfinden. Wegen des Lockdowns im Frühjahr konnten die Untersuchungen ab Mitte März zunächst nicht fortgeführt werden. Vor Corona wurden etwa 40 Kinder pro Woche vor der Einschulung untersucht. Im Moment seien es lediglich 10 bis 15 Kinder innerhalb einer Woche.

Schulleiterin: Ergebnis ist nicht aussagekräftig

Für die Kinder ist die SEU ein aufregender Tag. Die Pandemie hat das noch verstärkt. „Viele Kinder waren verängstigt, weil die Mitarbeiter vom Gesundheitsamt während der Untersuchung Schutzanzüge, Masken und Schutzbrillen tragen mussten“, sagt Brigitta Beil, Schulleiterin der VGS Wallschule Peine. Insofern sei das Ergebnis der Untersuchung nicht unbedingt aussagekräftig. „Aber wir stehen in engem Kontakt mit den Kitas“, berichtet Beil. Schwieriger werde es bei Kindern, die keine oder nur sporadisch eine Kita besucht hätten. Sei es wegen eines Umzuges oder aufgrund der Notbetreuung in der Pandemie. „Das Kind ist für die Lehrer dann wie ein Blanko-Blatt“, berichtet Beil.

Schulleiterin Brigitta Beil: „Wir stehen in engem Kontakt mit den Kitas.“ Quelle: Privat

Die Schuleingangsuntersuchung: Informationen für Eltern Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, alle schulpflichtig werdenden Kinder zu untersuchen. Im ersten Teil der Untersuchung führt eine Assistentin einen Hörtest und einen Sehtest durch. Der Umgang mit dem Stift und der Schere, das Farben-, Formen-, Zahl- und Mengenverständnis sowie das Kurzzeitgedächtnis werden geprüft. Der zweite Teil der Untersuchung findet dann bei einer Ärztin statt. Hier erfolgen die Überprüfung der Sprache, einiger geistigen Fähigkeiten, der Hörwahrnehmung und der Motorik sowie eine körperliche Untersuchung. Bei Bedarf werden Impfempfehlungen gegeben. Die Daten der Schuleingangsuntersuchungen werden anonymisiert und statistisch ausgewertet. So kann ermittelt werden, in welchen regionalen Gebieten oder bei welchen Bevölkerungsgruppen ein besonders hoher Handlungsbedarf besteht. Derzeit finden keine Untersuchungen in den Räumlichkeiten das Gesundheitsamtes statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05171) 401 51 03. Auf der Homepage des Landkreises sind alle Dokumente zu den Untersuchungen zu finden.

Kinder werden auch im ehemaligen Veterinäramt untersucht

Zum Teil fanden die SEU in den Grundschulen statt, andere Kinder wurden in der Hopfenstraße im ehemaligen Veterinäramt untersucht. „Ein Teil des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes ist in diese Räumlichkeiten umgezogen und wurde neben den Unterstützungsaufgaben im Rahmen der Pandemie, mit der Wiederaufnahme Kinder- und Jugendärztlicher Aufgaben betraut: ein Konzept für ein ,gewichtetes Vorgehen’ für die Zielgruppen wurde erstellt“, teilt Landkreis-Sprecher Laaß mit. In der Praxis bedeutet das: Es findet eine Priorisierung nach vermutetem Beratungsbedarf der Kinder statt.

„Kinder mit Maßnahmen der Eingliederungshilfe sollen in jedem Fall eine Untersuchung erhalten; Schulen in belasteten Sozialräumen erhalten vorzugsweise Termine, ebenso wie Schulen, die im Rahmen des Lockdowns im letzten Jahrgang gar nicht besucht werden konnten“, so Laaß. Alle Schulen hätten die Möglichkeit, ihren Bedarf an wichtigen SEU anzumelden.

Anteil von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten nimmt zu

Der Kindergesundheitsbericht des Landkreises Peine zum Schuljahr 2019/2020 liegt noch nicht vor. Daten, wie viele Kinder einen Förderbedarf haben, sind dem Landkreis aktuell nicht bekannt. Aus dem Bericht des Jahres 2018/19 ging hervor, dass nur 55 Prozent der Kinder uneingeschränkt schulfähig waren. Auffällig war auch, dass der Anteil von Kindern mit vermutetem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf und der Anteil von Kindern mit Auffälligkeiten der sozial-emotionalen Entwicklung stetig steigt. Ein ähnliches Bild im Jahr zuvor: Der Anteil der altersgerecht entwickelten Kinder im Landkreis Peine war weiter gesunken.

Von Nina Schacht