Das Fest der Kulturen fällt auch in diesem Jahr wegen Corona aus. Dennoch findet am Samstag, 5. Juni, um 11 Uhr eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Frieden und Toleranz auf dem Peiner Marktplatz statt. Das teilte Doris Meyermann vom Organisationsteam des Peiner Bündnisses für Toleranz mit.

„Die antisemitischen Vorfälle, reale und virtuelle Beschimpfungen von Jüdinnen und Juden und Angriffe auf jüdische Einrichtungen, ausgelöst durch den Nahostkonflikt, haben massiv zugenommen. Das ,nie wieder’, dem sich unsere Gesellschaft verpflichtet hat, steht auf tönernen Füßen“, sagt Meyermann.

Solidarität bekunden und für Frieden eintreten

Mit der Kundgebung wolle man Solidarität bekunden und für Frieden und Toleranz eintreten. Das Peiner Bündnis für Toleranz gründete sich vor zehn Jahren, nachdem 2011 ein Nazi-Aufmarsch in Peine nicht verhindert werden konnte.

Dem Bündnis gehören unter anderem Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände und Vereine an. Alle eine der Gedanke, „dass braune Umtriebe in Peine und anderswo nichts zu suchen haben“, so Meyermann.

Neben Informationsveranstaltungen und Organisation von Demonstrationen gegen rechtsgerichtete Strukturen organisiert das Bündnis seit 2013 das „Fest der Kulturen – bunt statt braun“ in Peine, normalerweise am ersten Samstag im Juni.

Im Anschluss an die Kundgebung am 5. Juni besteht laut Meyermann die Möglichkeit, die in der Peiner City verlegten Stolpersteine in Corona-konformen Kleingruppen zu reinigen. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann.

Stolpersteine erinnern an tragische Schicksale

Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden. Entsprechendes Putzmaterial soll zur Verfügung gestellt werden.

Meyermann: „Wir rufen zur Teilnahme an der Kundgebung auf! Setzen auch Sie damit ein klares Zeichen gegen Antisemitismus.“ Dabei seien Corona-bedingte Auflagen von der Stadt Peine zu erwarten, an die sich alle Teilnehmer halten mögen, so die Organisatorin.

