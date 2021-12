Kreis Peine

Von der Erschließung von Baugebieten bis hin zum Neubau eines Schmutzwasserpumpwerks reichen die Maßnahmen, die der Wasserverband Peine im kommenden Jahr vor der Brust hat. Dafür werden im Wirtschaftsplan 44,1 Millionen Euro vorgesehen. Das hat die Verbandsversammlung am Freitag beschlossen. Damit übertrifft das Unternehmen zum dritten Mal infolge seinen eigenen Rekord. Ebenfalls auf der Tagesordnung standen Preisänderungen beim Trink- und beim Abwasser.

„Wir investieren für kommende Generationen und sichern den Lebenskomfort in der Region“, sagten Verbandsvorsteher Lutz Erwig sowie Geschäftsführer Olaf Schröder. Der Verband habe trotz Pandemie-Herausforderungen, steigender Material-Preise, längerer Lieferzeiten und der zunehmenden Konkurrenz um Fachkräfte ein erfolgreiches Jahr bestritten. Das Rekord- Investitionsergebnis aus 2019 von 34 Millionen Euro werde man auch 2020 übertreffen. Wie hoch es genau ausfalle, zeige dann der Jahresabschluss.

Digitalisierung und Umstellung auf Gebühren sind weitere Themen

Herausragende Projekte für das neue Jahr seien die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, die rund 100 Maßnahmen umfasst, sowie die Umstellung aufs Gebührenrecht. Da zum 1. Januar 2022 Abwasserleistungen umsatzsteuerpflichtig werden, wenn sie in privatrechtlichen Preisen abgerechnet werden, hatte der Vorstand des Verbands im Spätherbst dafür gestimmt, zum 1. Januar 2023 die Abrechnung der Leistungen auf Gebühren umzustellen.

Hier gibt es Preisveränderungen

Zum 1. Januar gibt es einige Preisveränderungen. Im sogenannten Trinkwasser-Solidargebiet, zu dem außer der Kernstadt (dort sind die Stadtwerke zuständig) die Kommunen im Landkreis Peine gehören, sinkt der Wasser-Kubikmeterpreis wegen der positiven Kosten-Einnahme-Entwicklung um vier Cent. Für einen Vier-Personen-Haushalt ergibt sich daraus eine Ersparnis von etwa sechs Euro.

Die neue Zentralkläranlage in Gadenstedt. Quelle: Wasserverband Peine

Je nach Kostenentwicklung könne beim Abwasser in einigen Bereichen der Preis gesenkt werden, in anderen seien Steigerungen nötig. Günstiger wird es in Hohenhameln, Vechelde und Ilsede-Nord, teurer in Ilsede-Süd. Dort wurden seit der Übernahme der Aufgaben im Januar 2018 zur Umsetzung der von der Gemeinde beschlossenen Abwasserbeseitigungsstrategie 21,5 Millionen Euro investiert. Das Geld hat man laut Schröder „für die Kläranlage, Kanalnetze und Transportleitungen zum Anschluss der anderen Ortsteile an die neue Zentralkläranlage aufgewendet“. Der Aufwand für Abschreibungen und Zinsen muss über die rund 3700 Anschlussnehmer in den fünf Ortschaften finanziert werden.

„Die Kunden müssen nicht aktiv werden, das Abrechnungssystem berechnet den Verbrauch auf Basis der bisherigen Verbrauchswerte. Abschlagserhöhungen sind in der Regel nicht notwendig. Die Abrechnung erfolgt über die Jahresverbrauchsabrechnung im neuen Jahr“, heißt es vom Wasserverband zu den Preisänderungen.

In Edemissen bleiben die Abwasserpreise stabil

Stabil bleiben die Abwasserpreise in der Gemeinde Edemissen, die Teil der sogenannten Investitionsgemeinschaft Abwasser solidar ist, in der sich zehn Mitgliedskommunen des Verbands zusammengetan haben. In diesem Gebiet sind 20,4 Millionen Euro an Investitionen für Projekte 2022 in den Wirtschaftsplan eingestellt. Schwerpunkt bilden nach wie vor Investitionen in die Ortsnetze.

Einige Beispiele für große Investitionen im Landkreis Peine: In Abbensen werden für voraussichtlich 265 000 Euro etwa 300 Meter neue Trinkwasserleitungen verlegt. 630 000 Euro sind für die Verlegung von 920 Meter neuer Trinkwasserleitungen im Meersfeld, Sperberweg und der Schulstraße in Groß Ilsede eingeplant. Die Erschließung des Baugebiets Schmiedestraße Nord II, wo 600 Meter neue Trinkwasserleitungen in die Erde kommen, schlägt mit etwa 60 000 Euro zu Buche. In Edemissen soll in der Langen Straße und im Schlesierweg auf einer Länge von 350 Metern der Abwasserkanal erneuert werden. Kosten: 65 000 Euro. Und in Groß Ilsede will man für 110 000 Euro ein neues Schmutzwasserpumpwerk bauen.

„Insgesamt sind im kommenden Jahr 11,6 Millionen Euro für Investitionen in der Trinkwassersparte vorgesehen, im Abwasserbereich sind es sogar 32,5 Millionen Euro“, sagt Schröder. Fördergeld gebe es nicht.

Von Kerstin Wosnitza