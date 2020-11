Wasserverband Peine: Baas geht nach 18 Jahren im Amt

Kreis Peine

Im Dezember beschließt die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Peine nicht nur den neuen Wirtschaftsplan, sie wählt auch einen neuen Verbandsvorsteher. Nach 18 Jahren (drei Amtszeiten) gibt Hans-Hermann Baas die Leitung des Verbands an die nächste Generation weiter. Als Nachfolger im Gespräch sind mehrere Kandidaten, die aber laut dem Wasserverband noch nicht namentlich nicht genannt werden.

„Wir haben Hans-Hermann Baas in all den Jahren als unermüdlichen, engagierten Kommunalpolitiker erlebt, für den Wasser ein Herzensthema ist. Er hat wichtige Weichen gestellt – für unseren Verband und damit auch für die Region. Er hat sich unermüdlich für eine gute Lebensqualität im ländlichen Raum eingesetzt“, würdigt Geschäftsführer Olaf Schröder das Wirken des langjährigen Vorstehers, mit dem er gemeinsam seit 2010 die Geschicke des Wasserverbands Peine steuert.

„Profunde Erfahrung“

„ Hans-Hermann Baas war mit seiner klaren, verantwortungsvollen Haltung, seiner profunden Erfahrung und seiner inspirierenden, zukunftszugewandten Art immer ein sehr wertvoller Partner, um Projekte erfolgreich voranzubringen – sowohl für mich ganz persönlich in unserer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit wie auch für den Verband und die Wasserwirtschaft insgesamt“, ergänzt Schröder. Anfang 2002 übernahm der ehemalige Lengeder Bürgermeister Baas das Amt des Verbandsvorstehers von Willy Boß.

„Der Wasserverband Peine feierte 2002 sein 50-jähriges Bestehen. Diese Erfolgsgeschichte wollte ich mit viel Elan und neuen Konzeptideen in dieser verantwortungsvollen Position aktiv fortschreiben“, beschreibt Baas seine Motivation zur Kandidatur. Er hatte sich vorher bereits seit 1991 im Vorstand des Verbands engagiert, 2020 markiert das Jubiläum (30 Jahre) seiner Vorstandsarbeit. Das Ziel seiner Vorstehertätigkeiten habe er in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Geschäftsführern Günter Wolters, Henning Schaare und Olaf Schröder erreicht, blickt der Lengeder nach drei sechsjährigen Amtszeiten zufrieden zurück: „Der Wasserverband Peine ist ein gefragter Partner, seine Kompetenz und seine nachhaltigen Konzepte finden Anklang, in der Region sowie landes- und auch bundesweit“, freut sich Baas.

Er ist ein überzeugter Streiter für die Gemeinwohlorientierung der Wasserwirtschaft und dafür, dass die Wasserversorgung in öffentlicher Hand bleibt. „Wasser ist kein Gut wie jedes andere. Die sichere Versorgung aller Bürger muss im Vordergrund stehen, nicht der Profit von Anlegern. Wasser gehört weiter in kommunale Hand“, betont der Lengeder.

Von Thomas Kröger