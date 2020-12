Wasserrohrbruch und Stromausfall im Peiner Stadtgebiet

Peine

Ihre Kollegen hätten alle Störungen aber schnell beseitigt.

Zunächst hatten Kunden Samstagmittag einen Stromausfall gemeldet. Der Grund: Eine Mittelspannungsstörung im Peiner Industriegebiet. „Der Fehler wurde geortet und die fehlerhafte Kabelstrecke außer Betrieb genommen“, erläuterte Sprecherin Kawaletz. Nach rund einer halben Stunden floss wieder Strom.

Wasserrohrbruch in der Nähe von Otto’s Hof

Zu einem Rohrbruch einer Wassertransportleitung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr in der Nähe von Otto's Hof. „Die Leitung wurde abgeschiebert und die Versorgung damit sichergestellt“, erläuterte Kawaletz. Die Rohrbruchstelle sei abgesichert worden, die Reparaturmaßnahmen würden zeitnah in der kommenden Woche starten. Anwohner aus der Gunzelinstraße und Nebenstraßen hatten sich über den Abfall des Wasserdrucks gewundert.

Versorgung mit Fernwärme unterbrochen

In der selben Nacht kam es gegen 2 Uhr zudem zu einem kurzzeitigen Spannunseinbruch im Mittelspannungsnetz der Stadtwerke. Das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke ging daraufhin auf Störung und die Versorgung mit Fernwärme war unterbrochen. Seit 9 Uhr am Sonntag laufe das BHKW aber wieder komplett störungsfrei, „genauso wie die Versorgung unserer Kunden mit Fernwärme“, erläuterte Stadtwerke-Sprecherin Petra Kawaletz.

Von Christian Meyer