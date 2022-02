Warum die Aabenraader keine Kringel mögen

Peine

Wer über Flensburg nach Dänemark fährt, kommt schnell nach Apenrade. Auf Dänisch heißt die Stadt Aabenraa, was dem Ort in alphabetischen Verzeichnissen einen Top-Platz garantiert. Nun gab es auch in Dänemark eine Rechtschreibreform, und die änderte die Schreibweise in „Åbenrå“ mit Kringeln über dem ersten und letzten Buchstaben. Problem: Im dänischen Alphabet ist Å der letzte Buchstabe, und so rutschte Åbenrå ans Ende alphabetischer Listen, was den Aabenraadern gar nicht gefiel. Sie wollten weiter ihre vier „A“ behalten.

In Deutschland ist Zülow das Schlusslicht

In Deutschland teilt die Gemeinde Zülow (Region Ludwigslust-Parchim) das Schicksal der Åbenråder, am Ende der Liste zu stehen. Tieferalphabetisch gibt’s nichts. Es gibt aber einen Ort in Wales, der deshalb das Ende alphabetischer Listen ist, weil niemand mehr weiterliest. Er heißt allen Ernstes „Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch“.

Von Matthias Press