Peine

Das Peiner Corona-Impfzentrum an der Woltorfer Straße steht einsatzbereit in den Startlöchern. Bei vollem Betrieb sollen im Unternehmenspark II, den die Stadt dem Landkreis zur Verfügung stellt, 33 Mitarbeiter tätig sein und bis zu 500 Impfungen pro Tag vornehmen können. Wann genau es losgeht, ist derzeit aber noch nicht absehbar: Fallen kann der Startschuss erst, sobald der Impfstoff eintrifft.

„Wir gehen davon aus, dass die allermeisten Landkreise und Städte in der ersten Januarwoche mit den Impfungen beginnen können und die Kampagne dann im ganzen Land weiter Fahrt aufnimmt", sagt Heiger Scholz, Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs der Landesregierung und Gesundheitsstaatssekretär. Ob dies tatsächlich möglich sein wird, muss sich allerdings auch in Peine erst zeigen. Zumal der Landkreis derzeit im Vergleich zu anderen niedersächsischen Kommunen keinen besonders hohen Inzidenzwert gerechnet auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen hat. Kreise mit höheren Werten sollen beim Impfstoff schneller an der Reihe sein.

Heime müssen vor den Impfungen einiges beachten

Ab Dienstag, 29. Dezember, sollen alle Landkreise und Städte zunächst mit Impfstoff für Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen beliefert werden. Auch darauf ist der Landkreis Peine vorbereitet: „Sobald der Impfstoff da ist, beginnen wir mit den mobilen Impfungen“, sagt der Erste Kreisrat Henning Heiß. Die beiden Teams, die zum Impfen die Heime aufsuchen, bestehen jeweils aus einem Arzt und einer Person zur Unterstützung. Wichtig sei, dass in den Heimen vorab alle Formalitäten geklärt wurden, betont Heiß. „Nötig ist zum Beispiel eine unterschriebene Einverständniserklärung der Betreuer.“

Im Anschluss an die mobilen Impfungen soll dann auch das Impfzentrum seinen Betrieb aufnehmen. Vor Ort sein werden dann Ärzte, Pflegepersonal und Mitarbeiter der Verwaltung. Darüber hinaus besetzen das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) vier der Impfstationen, der ASB kümmert sich zusätzlich noch um den Sanitätsdienst. Sowohl DRK als auch ASB suchen derzeit weiteres Pflegepersonal für die Unterstützung.

Ob tatsächlich 500 Impfungen pro Tag möglich sind, wird sich erst zeigen

Die ersten Berechnungen des Konzepts, das das Land Niedersachsen erstellt hat, sieht in Peine bis zu 500 Impfungen pro Tag vor. „Die tatsächliche Leistungsfähigkeit wird sich aber erst im Betrieb zeigen“, so Katja Schröder, Sprecherin des Landkreises. Das Angebot soll sich zunächst an ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens richten. Jeder, der sich impfen lassen möchte, muss sich selbst dafür anmelden. Dies soll allerdings erst möglich sein, sobald der Impfstoff verfügbar ist.

Obwohl dies in Peine noch nicht der Fall ist, sind im Impfzentrum bereits jetzt täglich Mitarbeiter vor Ort – auch Sicherheitskräfte gehören dazu. Damit es jederzeit losgehen kann, laufen die letzten Vorbereitungen. „Außerdem liegen schon alle Vorräte an nötigem Material bereit“, erklärt Heiß. Lediglich der Impfstoff selbst fehlt noch. Daher hoffen alle Beteiligten, dass dieser möglichst bald eintrifft.

Von Dennis Nobbe