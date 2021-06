Der Badespaß im P3 in Peine musste am Freitagabend vorzeitig beendet werden. Einige Jugendliche provozierten Ärger und beschimpften das Personal, andere kletterten über den Zaun, weil sie die Zugangsbeschränkungen nicht akzeptieren wollten. Das ist passiert.

Polizeieinsatz am P3 in Peine: Tagsüber gab es Ärger wegen der Zugangsbeschränkungen und am Abend einen Polizeieinsatz. Quelle: Archiv/Ralf Büchler