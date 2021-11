Das Infektionsgeschen breitet sich in Peine weiter aus. Inzidenzwert und Hospitalisierung sind besorgniserregend. Der Kreis erlässt an diesem Montag eine Allgemeinverfügung. Ab Mittwoch gilt die 2G-Plus-Regel. Werden in Peine zudem weitere Corona-Verschärfung kommen? Und reichen die Testangebote?