Warnstreik: Peiner Busfahrer fordern bessere Bezahlung

Zahlreiche Beschäftigte der Peiner Verkehrsgesellschaft (PVG) und der Kraftverkehr Mundstock (KVM) haben am Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt. Etliche Buslinien im Kreis Peine fielen daher den ganzen Tag über aus. Den Busfahrern geht es um ihre Bezahlung: Seit rund 20 Jahren liege diese bis zu 20 Prozent unterhalb des Tarifvertrags der Nahverkehrsbetriebe Niedersachsen, kritisiert die Gewerkschaft Verdi, die zu dem Warnstreik aufgerufen hatte.

Rund 100 Streikende trafen sich am Mittwochvormittag zu einer Kundgebung vor dem Rathaus in Braunschweig. Zur Erläuterung: KVM gehört zur Braunschweiger Verkehrs-GmbH. „Der Warnstreik war ein voller Erfolg“, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Gewerkschaftssekretär Orhan Sat kritisiert allerdings das Arbeitgeber-Verhalten: „Fahrer von Mundstock Reisen wurden aus der Kurzarbeit geholt und als Streikbrecher eingesetzt. So verspielt man jedes Vertrauen, indem man die Kollegen gegeneinander auszuspielen versucht.“ In Hinblick auf die Tarifauseinandersetzung mit PVG und KVM kündigt Sat an, dass es weitere Streiks geben könne, wenn es zu keinem Angebot komme, das den Weg in Richtung Flächentarifvertrag weist.

Dass die Bedingungen für Busfahrer im Kreis Peine alles andere als optimal sind, weiß auch Matthias Roll: Er ist nicht nur für die FDP/Piraten-Fraktion im Peiner Stadtrat, sondern arbeitet auch selbst als Busfahrer. Zwar für das Unternehmen ONS, dennoch kennt er die Situation seiner Kollegen und die schwierige Lage der Fahrer allgemein.

In der Branche fehlen die Nachwuchskräfte

„Sie arbeiten in einem systemrelevanten Beruf, der aber ähnlich vernachlässigt wird wie etwa der Pflegebereich. Unter aktuellen Corona-Bedingungen ist das eine vergleichbare Situation“, sagt Roll. Die Belastung sei daher für die Busfahrer enorm, zumal es noch dazu in der Branche an Arbeitskräften mangele. „Seit etwa fünf Jahren gehen mehr Fahrer in den Ruhestand, als neue Kräfte nachrücken“, schildert Roll. All dies seien Gründe, die eine bessere Bezahlung rechtfertigen.

Der Peiner Busbahnhof war am Mittwoch fast leer: Die Beschäftigten der PVG und KVM streikten. Quelle: Nathalie Diana

Peiner haben vollstes Verständnis für den Streik der Fahrer

Am Peiner Busbahnhof war es aufgrund des Streiks am Mittwoch ruhiger als sonst. Betroffen von den ausgefallenen Linien war zum Beispiel Karin Schütze, die von Peine nach Vöhrum fahren wollte. „Ich nehme normalerweise das Auto. Da ich aber einen Termin beim Augenarzt hatte und wegen der Augentropfen nicht Auto fahren darf, wollte ich den Bus nehmen“, erklärt Schütze.

Sie habe aber vollstes Verständnis für die streikenden Busfahrer. „Ich war selbst im öffentlichen Dienst tätig. Daher weiß ich, wie wichtig es ist, für mehr Lohn auf die Straße zu gehen, wenn sich seitens des Arbeitgebers nichts ändert“, sagt die Vöhrumerin. Sie wisse aber auch, dass sich Betroffene über den Ausfall der Busse ärgern könnten. „Schulkinder oder beispielsweise Berufsschüler der BBS Peine haben heute bestimmt Schwierigkeiten, zur Schule zu kommen“, so Schütze.

Die Eheleute Falk und Lydia Neumann aus Eixe waren zwar nicht betroffene Fahrgäste, wussten aber von dem Streik. „Wir haben Verständnis für die Busfahrer, eine zu niedrige Bezahlung ist auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes nicht gerechtfertigt“, sagt Falk Neumann. Schwierig sei es am Mittwoch bestimmt für Schulkinder gewesen, die auf die Busse angewiesen sind. „Nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder mit dem Auto zu fahren“, vermutet der Eixer.

