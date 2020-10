Warnstreik: 150 Gewerkschaftsmitglieder gehen in Peine auf die Straße

Peine

Zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Diensts haben ihre Arbeit am Mittwoch für einen Warnstreik niedergelegt. Auch in Peine gingen rund 150 Mitglieder der Gewerkschaften Komba und Verdi auf die Straße beziehungsweise in die Innenstadt, um ihrem Unmut im Tarifstreit Luft zu machen: Die Arbeitgeber bieten den rund 2,5 Millionen Beschäftigten eine kleine Einmalzahlung und insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt – das aber nur stufenweise über drei Jahre.

Die Gewerkschaften hingegen fordern 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt, und das nicht über mehrere Jahre verteilt. „Das Angebot der Arbeitgeber ist eine Frechheit!“, kritisierte Wolf Becker, Vorsitzender der Komba-Kreisgruppe Peine, scharf. Der öffentliche Dienst habe in Corona-Zeiten gezeigt, dass er auch in Krisenzeiten funktioniere. Und das unter zusätzlichen widrigen Umständen: Offene Stellen blieben unbesetzt, politische Querelen würden auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen, so Becker. Wertschätzung sehe anders aus.

Anzeige

Wolf Becker, Vorsitzender der Komba-Kreisgruppe Peine. Quelle: Dennis Nobbe

Dem Streikaufruf folgten zahlreiche Mitglieder der Komba-Kreisgruppe, so dass es in den Verwaltungen von Stadt und Landkreis Peine, in den Gemeindeverwaltungen, einer großen Anzahl von Kitas, bei den Stadtwerken Peine, bei der Stadtentwässerung und dem Hallenbad P3 zu Schließungen oder Beeinträchtigungen kam. Auch bei den Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetrieben (A+B) des Landkreises kam es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr.

Vorschlag der Arbeitnehmer war Zahlung einer einmaligen Corona-Prämie

An dem Warnstreik beteiligten sich auch Mitglieder der Gewerkschaft Verdi. Man sei bereits vor der Tarifrunde im Juni auf die Arbeitgeber zugegangen, sagt Gewerkschaftssekretärin Melina Wulf. „Unser erster Vorschlag war eine Einmalzahlung von 1500 Euro, die sogenannte Corona-Prämie, dafür aber keine Erhöhung der Gehälter“, erklärt sie. Das Gegenangebot sei alles andere als zufriedenstellend gewesen: Ein Prozent mehr Gehalt in 2021, ein weiteres Prozent im Jahr darauf und schließlich noch 1,5 Prozent in 2023, dazu eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. „Das können wir so nicht akzeptieren“, betonte Wulf.

Verhandlungsergebnisse seien „ein Schlag ins Gesicht“

Auch weitere Streikteilnehmer meldeten sich auf dem historischen Marktplatz zu Wort. Die bisherigen Verhandlungsergebnisse seien „ein Schlag ins Gesicht“, hießt es etwa. Vor allem, wenn man die Umstände bedenke: Im Homeoffice würde zum Teil mehr gearbeitet als im Büro. In den Kindertagesstätten hingegen würden die Beschäftigten zu Corona-Zeiten täglich ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. „Wir können dort nicht mit Maske arbeiten“, sagte Steffen Ewald, der in der Peiner Kita „Lummerland“ arbeitet.

An diesem Donnerstag beginnt die dritte Tarif-Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Potsdam. Auch in Peine hoffen die Gewerkschaftsmitglieder, dass der Warnstreik hilft, den Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die Streikenden bildeten einen Menschenkette am Peiner Rathaus. Quelle: privat

Von Dennis Nobbe