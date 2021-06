﻿Warnhinweis: Eichenprozessionsspinner am Eixer See, betroffene Bereiche gesperrt

Eixe

Im Bereich des Naherholungsgebiets Eixer See sind mehrere Nester des Eichenprozessionsspinners entdeckt worden. Die Brennhaare der Raupen enthalten ein Nesselgift, das entzündliche Reaktionen auslösen kann. Wie die Peiner Polizei mitteilt, sind die betroffenen Stellen von der Feuerwehr abgesperrt worden.

In dem Warnhinweis heißt es: „Meiden Sie die abgesperrten Bereiche und sensibilisieren Sie insbesondere auch Ihre Kinder.“

Klimawandel begünstigt Ausbreitung

Der Eichenprozessionsspinner breitet sich in Norddeutschland immer weiter aus. Der Klimawandel mit milden Wintern und warmen Frühjahren schafft gute Lebensbedingungen für die Schmetterlingsart, die eigentlich aus Südeuropa stammt. Durch Wind können seine Brennhaare über weite Strecken transportiert werden. Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, dessen Raupen vor allem im Mai und Juni für den Menschen gefährlich werden können.

Bei Hautkontakt könnten Juckreiz und Hautentzündungen auftreten. Sind Augen betroffen, kann es zu Reizungen oder ernsthaften Entzündungen kommen. Das Einatmen der Brennhaare reizt die oberen Atemwege und kann zu Atemnot führen. Möglicherweise treten Symptome auch erst nach 24 Stunden auf.

Mehrere Stellen im Stadt- und Kreisgebiet

Lebende und tote Raupen sowie neue und alte Nester sollten nicht berührt werden. Der Lebensraum des Eichenprozessionsspinners sind Eichen, insbesondere Stiel- und Traubeneichen.

Im Stadtgebiet wurden Nester des Eichenprozessionsspinners an folgenden Stellen entdeckt: am Sundernweg (Nähe Eixer See), an der Straße am Sportplatz in Essinghausen sowie an der Eichendorfschule. Nach Angaben von Stadtsprecherin Petra Neumann seien an den entsprechenden Stellen bereits Warnhinweisschilder aufgestellt worden.

Auch einige Kreisstraßen betroffen

Vorkommen des Eichenprozessionsspinners treten seit Jahren in Form von vereinzelten Nestern auch an Kreisstraßen auf, hauptsächlich im nördlichen Kreisgebiet. Vor allem an der K 5 zwischen Stederdorf und Oelheim, an der K 13 im Bereich Rietze, an der K 69 (Wenser Allee) und der K 58 bei Wedtlenstedt.

Der Fachdienst Straßen des Landkreises Peine kontrolliert im Rahmen der Streckenkontrolle die Eichenbestände an den Kreisstraßen und Radwegen regelmäßig. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sind auch hier Warnschilder aufgestellt worden. Auch in den Landkreisgemeinden gibt es vereinzelt Vorkommen.

Allgemein wird empfohlen, befestigte Radwege und Straßen im Bereich von Eichenbeständen nicht zu verlassen. Erwachsene sollten ihre Kinder darauf hinweisen, keine Raupen zu berühren oder einzusammeln. Hundebesitzer sollten Strecken mit befallenem Eichenbestand auf jeden Fall meiden, da die Tiere die Brennhaare in die Wohnung tragen und auch selber Probleme im Nasen- und Schleimhautbereich bekommen können.

