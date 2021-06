Kreis Peine

Auf den Kreis Peine rollt eine Hitzewelle zu: Mit den hohen Temperaturen und der Trockenheit steigt auch die Gefahr von Waldbränden. Am Donnerstag galt für das Peiner Land noch die Stufe 3, was einer mittleren Gefahr entspricht. „Freitag bis Sonntag wird sie aller Voraussicht nach auf 4 steigen“, berichtete Kreissprecher Fabian Laaß. Das entspricht dann einer hohen Waldbrandgefahr. Wichtiger Hinweis: „Bürgerinnen und Bürger sollten das Abflammen von Unkraut bei derartiger Witterung dringend unterlassen. In diesem Jahr hatten wir bereits zehn Feuerwehreinsätze im Kreisgebiet mit dieser Brandursache“, warnt Laaß.

Artikel wird aktualisiert.

Von Jan Tiemann