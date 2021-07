Kreis Peine

Spätestens jetzt werden die Menschen im Landkreis Peine bemerken, dass sie demnächst zur Wahlurne gebeten werden: Die Parteien dürfen ihre Plakate aufhängen, die ersten haben von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Da im September nicht nur Kommunalparlamente, Bürgermeister und Landrat, sondern auch ein neuer Bundestag gewählt werden, dürfte es zu einer regelrechten Plakatschlacht auf den Straßen kommen.

Zwei-Monats-Frist für Bundestagswahl aufgehoben

Eigentlich gilt eine Frist von zwei Monaten zwischen Wahltermin und dem Beginn der Plakatwerbung. Für die Kommunalwahl am 12. September hat diese nun begonnen. In diesem Jahr hat die niedersächsische Landesregierung aber per Erlass verfügt, dass Parteien nicht erst zwei Wochen warten müssen, bis sie auch ihre Plakate für die Bundestagswahl an Laternen anbringen dürfen.

Da die Wahl erst am 26. September stattfindet, hätten sich die Parteien sonst mit dem Aufhängen ihrer Tafeln noch zwei Wochen gedulden müssen. Jetzt gibt es aber einen gemeinsamen Start für den Werbefeldzug auf beiden politischen Ebenen.

Von Kerstin Wosnitza