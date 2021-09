Wahlen am Sonntag im Kreis Peine: Darum geht es

Peine

Schon wieder sind die Peiner Bürger gefragt: Am Sonntag ist Bundestagswahl und es geht darum, welcher der zwölf Direktkandidaten für den Wahlkreises Peine-Gifhorn in den Bundestag einzieht und ob es womöglich ein weiterer über die Liste schafft. Doch es stehen noch weitere Abstimmungen an: Die Bürger entscheiden in einer Stichwahl darüber, wer künftig Landrat oder Landrätin sein wird, und die Hohenhamelner darüber hinaus auch über ihren nächsten Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin.

Was hat es mit der Erststimme auf sich? Für die Wahlen zum Bundestag genügt ein einziger Zettel, auf dem jeder Wähler zwei Kreuze machen kann. In der linken Spalte – für die Wahl mit der Erststimmen – werden die zwölf Bewerber um das Direktmandat aufgeführt. Darunter sind auch die aktuellen Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil (SPD) und Ingrid Pahlmann (CDU).

Bei der Zweitstimme geht es um die Landesliste

Und was wird über die Zweitstimme entschieden? Die Zweitstimme ist trotz ihres Namens die wichtigere der beiden Stimmen. Sie entscheidet über die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Dabei entscheiden sich die Wähler nicht für eine Person, sondern für die Landesliste einer Partei. Auf dieser Liste stehen die Kandidaten, die eine Partei für das Bundesland nach Berlin schicken möchte. Dabei kommt es auf die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste an: Wer oben steht, kommt eher dran.

Wie läuft das mit der Landratswahl? Um Landrat oder Landrätin zu werden, braucht ein Bewerber die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte aller Stimmen. Im ersten Anlauf am 12. September hat das keiner der ursprünglich vier Kandidaten geschafft. Deshalb gehen die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen – Henning Heiß (SPD) und Banafsheh Nourkhiz (CDU) – am 26. September in eine Stichwahl. Hier ist das Wählen ganz einfach: Jeder Wähler hat hier nur eine Stimme.

Was müssen Wähler zur Bürgermeisterwahl in Hohenhameln wissen? Genauso verhält es sich mit der anstehenden Stichwahl in Hohenhameln: Die Wähler können sich für Uwe Semper (SPD) oder Anja Böttcher (CDU) entscheiden.

