Während des Lockdowns: Nur wenige Peiner buchen Urlaubsreisen

Die ersten Monate des Jahres bedeuten für Reisebüros normalerweise Hochbetrieb: Es ist die Zeit, in der besonders viele Kunden ihre Urlaubsreisen für Ostern oder den Sommer buchen. Doch während der Corona-Pandemie, insbesondere des zweiten Lockdowns, ist alles anders. Nicht nur sind die Reisebüros für Kundenbesuche geschlossen und ausschließlich telefonisch oder online erreichbar, auch gehen nur wenige Buchungen ein – und bei diesen zeichnen sich klare Trends ab.

„Die Menschen wollen gern verreisen, aber leider ist das momentan noch nicht wieder möglich“, sagt Osman Benzer von Benzer Touristik in Peine. „Bis Ostern haben wir überhaupt keine Buchungen – und bis dahin wird in der Hinsicht wohl auch nicht wirklich etwas passieren.“ Gebucht werde jetzt hauptsächlich für Sommer und Herbst, beliebte Ziele seien Griechenland, die Kanaren, die Balearen und das spanische Festland, wenn es um Auslandsreisen geht.

Pauschalreisen können noch kurzfristig kostenlos storniert werden

Doch wegen der sich häufig ändernden Reiseregelungen hinsichtlich Corona empfiehlt Benzer, lieber abzuwarten und kurzfristig zu buchen, um zumindest relativ sichergehen zu können, dass man auch wirklich in den Urlaub fliegen kann. Außerdem ermöglichen es die Anbieter den Kunden während der Corona-Zeit, Pauschalreisen bis zu 14 Tage vor der Abreise kostenlos zu stornieren oder umzubuchen. Wer für 2020 eine Kreuzfahrt gebucht hatte, konnte diese schon im vergangenen Jahr auf 2021 verschieben lassen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass eine erneute Verschiebung aufs kommende Jahr nötig wird, so Benzer: „Die eine oder andere Reise, die für die Zeit bis Sommer geplant war, kann wohl auch 2021 nicht stattfinden.“

Auch im Reisebüro Check In in Essinghausen gibt es derzeit Nachfragen erst für die Zeit ab Sommer – und die kämen noch dazu recht spärlich, sagt Mitarbeiterin Bettina Zokolowski. „Die Leute sind verständlicherweise sehr vorsichtig. Sie sind verunsichert und wissen nicht, worauf genau sie sich einstellen müssen.“ Flüge ins Ausland würden bei Check In derzeit kaum gebucht, beliebter seien Reisen innerhalb Deutschlands.

Beliebtestes Reiseziel in Deutschland ist die Ostseeküste

Ein Trend, der sich ebenfalls beim TUI-Reisebüro in Vechelde abzeichnet. Zwar seien auch Spanien und Griechenland gefragt, doch in erster Linie würden sich deutsche Gebirgsregionen und die Ostseeküste großer Beliebtheit erfreuen, erklärt eine Mitarbeiterin des Reisebüros. „Es ist spürbar: Die Leute wollen gern verreisen“, sagt sie. Es gebe vereinzelte Anfragen für die Osterferien, der Großteil interessiere sich aber für die Zeit ab dem Sommer. Die meisten Kunden seien Familien mit Kindern oder Paare, älter als 60 Jahre sei dabei kaum jemand.

Dass vor Ort keine Buchungen oder Beratungen möglich sind, sei außerdem sehr ungewohnt. „Daran mussten sowohl wir als auch die Kunden sich erst gewöhnen. Momentan ist halt nichts so wirklich normal“, sagt Benzer. Und so hoffen nicht nur er und seine Kollegen aus der Branche, dass bald wieder Normalität einkehren möge.

