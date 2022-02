Vorletzte Corona-Mahnwache: 120 Peiner zeigen Courage

Peine

Starke Präsenz trotz Kälte: Das Bündnis für Toleranz hat am Montagabend erneut zur Mahnwache unter dem Motto „Solidarisch in der Corona-Krise“ auf dem historischen Marktplatz in Peine aufgerufen. Etwa 120 Menschen kamen zur Demo, zeigten Courage und einige hatten eine Kerze mitgebracht – im Gedenken an die 122 Covid-19-Toten im Landkreis.

Im Fokus der Mahnwache standen alle Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher mit ihren Leistungen in der Corona-Zeit. Simon Speer, Leiter des Peiner Gymnasiums am Silberkamp, hielt eine sehr persönliche Rede. Er betonte: „Ich stehe hier als Simon Speer – als ein persönlich und beruflich an jedem Tag von der Pandemie Betroffener. Meine Frau – ebenfalls Lehrerin – ist während der Pandemiezeit schwanger gewesen. Unser Sohn ist seit seiner Geburt erkrankt und muss immunsuppressiv behandelt werden.“ Seine Familie durchlebe Corona – auch ohne eigene Infektion im engeren Kreis – mit all ihren Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten sehr intensiv. Und gepaart mit der Verantwortung für das Wohlergehen einer großen Schulgemeinschaft (1300 Schüler am Silberkamp) – beschäftige Speer der Aspekt des Schutzes vor Corona viele Stunden jeden Tag.

Erzieherin als zweite Rednerin

Covid-19 sei mit der Omikron-Variante auch im Alltag spürbar in Schule eingekehrt. Während zuvor nur einzelne Fälle im Umfeld bekannt geworden seien, führe man nun täglich eine Liste von positiv getesteten und erkrankten Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern. „In dieser Krisenzeit zeigt sich, welche Bedeutung Gemeinschaft für uns alle trägt. Unsere Gesellschaft kann nur florieren oder auch nur funktionieren, wenn wir nicht die Wahrung der Interessen eines jeden Einzelnen in den Mittelpunkt stellen, sondern unsere Gesellschaft und Gemeinschaft als etwas Größeres verstehen. Dieses ist unabdingbar mit den Werten der Nächstenliebe und Solidarität verbunden“, erklärte der Schulleiter. Ohne diese Werte und ohne das Zurückstellen des eigenen Ichs werde eine wahre Gemeinschaft von Menschen ihrem Namen nicht gerecht.

Als weitere Rednerin trat die Kita-Erzieherin Anne Metzner auf. Sie sagte: „Ich leite eine integrative Gruppe, in der behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. Ich habe hautnah mitbekommen, wie schrecklich Covid-19 und vor allem der Lockdown für die Kids war.“ Es gebe Vierjährige, die würden nichts anderes als Corona und die damit verbundenen Einschränkungen kennen. „Wie schrecklich ist das?“, fragte Metzner. Die Erzieherin hofft, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen, und damit sich selbst und andere schützen. Es gab großen Applaus.

Vorletzte Mahnwache

Die Moderation übernahm Peter Baumeister vom Organisationsteam des Bündnisses. Während der gesamten Veranstaltung galt eine FFP2-Maskenpflicht und eine 1,5-Meter-Abstandsregel. Es soll die vorletzte Mahnwache des Bündnisses sein: Am Montag, 28. Februar, will man die Aktion „Solidarisch in der Corona-Krise“ mit dem Schwerpunkt „Wissenschaft“ beenden.

Zeitgleich gingen am Montagabend 120 Gegner der Corona-Politik, die sogenannten „Montagsspaziergänger“ unter dem Motto „Freie Impfentscheidung“ mit Trommeln und Trillerpfeifen auf die Straße. Die Demo verlief friedlich, und die Polizei musste nicht eingreifen. Die Menschen zogen von der Peiner City-Galerie über Woltorfer Straße, Schäferstraße und Gunzelinstraße zum Hagenmarkt. Nach Angaben der Organisatoren waren keine Redebeiträge oder eine Abschlusskundgebung geplant.

Von Thomas Kröger