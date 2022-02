Vorfahrt missachtet: Radfahrerin (79) bei Telgte von Auto angefahren

Telgte

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Telgte ist eine 79-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin gegen 14 Uhr auf dem Radweg an der Vöhrumer Straße unterwegs. Das übersah offenbar ein Opel-Fahrer (48), der aus der Hannoverschen Heerstraße auf die Vöhrumer Straße einbog.

Rettungssanitäter nahmen Erstversorgung vor

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte, zog sich dabei glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen zu. Rettungssanitäter nahmen in einem Krankenwagen die Erstversorgung der Frau vor.

Von Michael Lieb