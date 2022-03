Für Lilija Didyk und ihre Tochter Jaroslava ist das Unvorstellbare Realität geworden: Die beiden flohen vor Raketen, Zerstörung und Krieg aus der Ukraine nach Peine. Sie sind in Sicherheit, und die 15-Jährige geht jetzt auf die IGS in Vöhrum – was bleibt ist die Sehnsucht.